A casa tutti bene/ Video, su Rai 1 il film con Stefano Accorsi (oggi, 18 settembre)

A casa tutti bene va in onda in prima visione assoluta su Rai 1 oggi, 18 settembre 2019, dalle ore 21.25. Questa pellicola è considerata una commedia, con alcuni tratti drammatici. Gli interpreti principali di questo lungometraggio sono Carolina Crescentini, Stefano Accorsi, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Massimo Ghini e Claudia Gerini. L’anno di uscita di A casa tutti bene è il 2018. Questo film ha alla regia Gabriele Muccino. Le musiche di questa commedia sono state create da Nicola Piovani. Quest’ultimo è celebre anche per aver vinto il premio Oscar, per aver scritto la musica del film La vita è bella. Il montaggio di questa pellicola è stato realizzato da Claudio di Mauro, che ha vinto il David di Donatello nel 2001. Nella commedia in esame tornano a lavorare insieme Favino e Accorsi, che avevano già recitato entrambi in Saturno Contro.

A casa tutti bene, la trama del film

La trama di A casa tutti bene racconta la storia di Alba e Pietro. Questi ultimi sono due pensionati. Alba e Pietro sono genitori di tre figli, che si chiamano Carlo, Paolo e Sara. La coppia sta insieme da ben cinquantanni ed è in procinto di festeggiare le nozze d’oro. Per celebrare nel migliore dei modi questo evento, Alba e Pietro decidono di raggiungere con i loro figli, nipoti e familiari una magnifica isola, di cui sono i proprietari. Giunti a destinazione, la coppia organizza un meraviglioso pranzo. Ad un certo punto però l’isola viene colpita dal maltempo. Per questa ragione, Pietro, Alba, e i loro familiari sono costretti a non poter lasciare il posto. I membri di questa famiglia sono quindi costretti ad una convivenza forzata, che li porterà a scontrarsi tra di loro. Ben presto, allora, Pietro e Alba scopriranno che i loro figli hanno parecchi problemi. Il loro figlio Carlo, ad esempio, si è separato dalla moglie. Nonostante ciò, l’uomo non è felice, in quanto è vessato dall’insopportabile compagna Ginevra. Dall’altra parte, Sara è sposata con Diego, ma il suo matrimonio è praticamente alla deriva. Infine, Paolo ha appena litigato con la moglie, a causa di un suo tradimento. A causa del suo comportamento poco corretto, è molto disprezzato anche dal figlio. Paolo quindi è un uomo abbastanza confuso, che ad un certo punto finisce pure con l’aver un’avventura sessuale con la cugina. Il film A casa tutti bene ha ricevuto dei riconoscimenti importanti. La pellicola infatti ha ottenuto nel 2018 un Nastro d’argento speciale per il miglior cast. In aggiunta il lungometraggio in esame è stato premiato nel 2019 con il David di Donatello dello spettatore.

Il trailer di A casa tutti bene





