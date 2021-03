A che ora finisce Sanremo 2021?/ “La quarta serata chiude dopo le…”

A che ora finisce il Festival di Sanremo? Quanti telespettatori si sono posti questa domanda nel corso di queste serate, d’altronde la kermesse canora di Rai 1 è nota per i suoi ritardi e per le ore piccole alle quali solitamente chiude. Eppure questa sera potrebbe addirittura segnare un record assoluto, chiudendo addirittura dopo le 2 di notte. A lanciare la bomba è il giornalista Andrea Conti che con un tweet ha mandato nel panico il web. Questa la sua previsione: “Fine prevista di #Sanremo2021 stanotte alle 02:39 #amen #SanremoSempre”. Sarebbe l’orario più tardo in assoluto per il festival che, in queste prime serate, è riuscito a tenersi entro del due di notte (scatenando comunque non poche polemiche”.

Festival di Sanremo oltre le 2 di notte? Scoppia la polemica!

La previsione di Conti ha scatenato una marea di tweet contro l’ora tarda del festival e il poco rispetto per i telespettatori che desiderano, comunque, vedere il festival fino alla fine senza rimanere svegli fino a mattina. “Questa è mancanza di rispetto allo stato puro per coloro che capitano nelle ultime posizioni della scaletta. Ma si rendono conto? 2:40 e non è neanche la finale. A che ora finirà la finale, alle 4:30 del mattino?!” ha twittato un telespettatore, e ancora più duro “Mancanza di rispetto nei confronti del pubblico (che ha anche una vita e la mattina non può dormire fino alle 11) e dei cantanti, con grande disparità di platee televisive.” La previsione sarà azzeccata?





