A Cinderella Story Once Upon a Song/ Su Italia 1 il film con Lucy Hale

A Cinderella Story Once Upon a Song, film di Italia 1 diretto da Damon Santostefano

A Cinderella Story Once Upon a Song va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, domenica 29 maggio, a partire dalle ore 16:30. La pellicola è stata realizzata nel 2011 ed è il terzo capitolo dell’omonima Saga cinematografica che prevede una rivisitazione in chiave moderna della celebre favola di Cenerentola.

In questo capitolo La regia è affidata a Damon Santostefano con il soggetto scritto da Eric Patterson in collaborazione con Jessica Scott per un progetto finanziato dalla casa di produzione americana Warner Bros. Nel cast di questo film esistono ci sono tanti giovani attori tra cui Lucy Hale, Freddie Stroma, Jessalyn Wanlim, Missi Pyle e Megan Park.

A Cinderella Story Once Upon a Song, la trama del film

Leggiamo la trama di A Cinderella Story Once Upon a Song. Una giovane ragazza di nome Katie ha da sempre il sogno di poter diventare una popstar di successo internazionale. Purtroppo questo suo sogno deve fare i conti con una realtà molto dura perché non solo ha perso il suo adorato padre quando era ancora una bambina ma deve sopportare le angherie di una matrigna che non le vuole per niente bene e che anzi la schiavizza come così il resto della famiglia composta da un fratellastro ancora bambino e una sorellastra. Tra l’altro la matrigna è anche la direttrice di una scuola di belle arti del territorio il che non le permette di poter dar sfogo a questa sua passione ma dovrà solo ed esclusivamente occuparsi delle varie faccende domestiche.

L’occasione adatta sembra arrivare quando nella piccola città americana va a vivere un produttore discografico insieme a suo figlio che frequenta la sua stessa scuola. La matrigna invece ha altri piani perché vorrebbe fare in modo che sua figlia di sangue diventi una cantante nonostante abbia una voce per nulla intonata. Per fare questo organizza degli incontri e soprattutto le permette di partecipare a un gran ballo nel quale avrà l’occasione proprio di stare al fianco del ragazzo. Lo stesso vorrebbe fare anche Katie che però viene lasciata volutamente a casa dalla matrigna con il compito di dover badare al figlio più piccolo.

Fortunatamente in soccorso della ragazza arrivano il suo caro amico e una compagna di giochi che da tanti anni le è sempre stata a fianco e che condivide con lei il sogno di poter diventare un giorno una ballerina. Loro si occuperanno del bambino mentre Katie prenderà parte al ballo nel quale però non si farà scoprire ma metterà in risalto la sua stupenda voce facendo innamorare tutti compreso il giovane ragazzo. Dovuta scappare frettolosamente dal ballo lascerà il ragazzo con un sogno velato al quale non vorrà rinunciare e inizierà una spasmodica ricerca per ritrovarla.











