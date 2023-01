A Cinderella story/ Su Italia 1 il film con Hilary Duff e Chad Murray

A Cinderella story è una commedia sentimentale rivolta ai ragazzi, del 2004, una chiara rivisitazione del classico Cenerentola e va in onda alle 16,30 su Italia 1 oggi, 1° gennaio. La regia è di Mark Rosman, mentre il cast comprende: Hilary Duff, Chad Michael Murray, Regina King, Jennifer Coolidge, Dan Byrde e Madeline Zima. Il film non ha ricevuto commenti positivi dalla critica, ma al contrario è stato un grande successo di pubblico.

Il film A Cinderella story rappresenta l’inizio di una saga composta da 6 film che hanno sempre come protagonisti attori diversi: Another Cinderella story, A Cinderella story- Once upon a song, A Cinderella story, se la scarpetta calza, A Cinderella Story Christhmas Wish e A Cinderella Story Starstruck. La canzone principale del film è stata cantata dalla protagonista Hilary Duff.

Inizialmente il ruolo di Austin doveva essere affidato a Rupert Grint, il quale però era già impegnato nelle riprese del film Harry Potter e il prigioniero di Azkaba. La protagonista Hilary Duff è una star della Disney, in quanto ha ricoperto per anni il ruolo di Lizzie McGuire nella serie omonima ed è molto popolare tra gli adolescenti. Chad Michael Murray è un giovane attore noto per i suoi ruoli in Una mamma per amica, Dawson’s Creek e One Tree Hill. nel film compare anche Regina King che ha vinto il Golden Globe e l’Oscar come migliore attrice non protagonista per il film Se la strada potesse parlare.

A Cinderella story, la trama del film

Come la favola a cui è ispirata, il film A Cinderella story è incentrato sulla vita di Sam, una ragazza rimasta orfana da piccola che vive con la matrigna e le sue sorellastre. Anche Sam è costretta a sottostare alle angherie della sua famiglia che la sfrutta in ogni maniera. Purtroppo, anche nel liceo che frequenta le cose non vanno meglio, perché la ragazza non ha molti amici ed è sempre sola. Il suo unico motivo di gioia è rappresentato dal contatto di un ragazzo che non ha mai incontrato ma con il quale c’è un continuo scambio di messaggi sul cellulare.

Finalmente un giorno decidono di incontrarsi e stabiliscono di farlo durante il ballo scolastico in occasione di Halloween Con grande sorpresa, Sam scopre che si tratta di Austin, un ragazzo bellissimo e per questo molto popolare a scuola. Incapace di affrontare la situazione e spaventata, Sam scappa dal ballo e durante la corsa perde il suo telefonino. Austin, amareggiato dall’accaduto comincia la sua affannosa ricerca per ritrovare la ragazza e organizza una specie di bando per giungere alla verità. In seguito a tante peripezie e avventure a metà tra l’antico e il moderno, dove cattiveria e bontà spesso si scontrano, i due ragazzi si incontrano e decidono di partire insieme al padre di Austin sperando di vivere felici e contenti, come nelle favole.











