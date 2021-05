A Cinderella Story/ Video, su Italia 1 il film con Hilary Duff (oggi, 1 maggio 2021)

A Cinderella Story sarà trasmesso a partiredalle ore 16.05 di oggi, 1 maggio, su Italia 1. Il film, girato nel 2004 da Mark Rosman, si presenta sin da subito come la classica commedia romantica. I protagonisti del film sono Hilary Duff e Chad Michael Murray. Si tratta di un film sicuramente indirizzato a un pubblico di adolescenti anche perché i più grandi potrebbero trovare patetica una costruzione piuttosto banale e che ha degli stereotipi presenti minuto dopo minuto lungo l’arco narrativo di tutto il film. Certo è che un adolescente sognatore può rimanere affascinato di fronte a un film che fa ben sperare con delle situazioni molto dolci anche se costruiti in maniera piuttosto superficiale.

A Cinderella Story, la trama

La trama di A Cinderella Story ruota attorno alle vicende di Sam Montgomery, una ragazza dall’infanzia difficile: il padre, infatti, morì quando lei era piccola in un terremoto, e si trova a vivere con la matrigna e con le due sorellastre con le quali non va d’accordo. Nonostante questi problemi, Sam ha comunque Carte il suo migliore amico, e si sente di frequente con Nomad, un ragazzo con il quale ha una relazione a distanza. I due decidono di incontrarsi proprio in occasione della festa da ballo organizzata dal liceo, e Sam si renderà conto che Nomad in realtà è Austin Ames, il ragazzo più popolare della scuola. Nonostante la bellissima serata passata insieme, Sam dovrà scappare a mezzanotte così da non far insospettire la matrigna; scappando, però, le cade il cellulare. Austin dovrà ora trovare la sua cenerentola.

