A-Clark, chi è il deejay e producer che ha collaborato con Iva Zanicchi: ‘Dolce far niente’ piace anche ai giovani

C’è anche A-Clark tra i protagonisti di Tim Summer Hits 2025, fresco della fortunata collaborazione con Iva Zanicchi in Dolce Far Niente. Il deejay e producer è soddisfatto del lavoro svolto con la mitica cantante veneta, avendo apportato il suo contributo con un sound moderno che solo un creativo come A-Clark poteva imprimere al pezzo. “Appena ho ascoltato il brano di A‑Clark & VINNY… ho detto subito ‘lo faccio’… una canzone per tutti, non solo per i giovani”, ha commentato contenta la Zanicchi.

Sara Marino, chi è ex fidanzata di Tananai e perché si sono lasciati/ Convivenza fallita e problemi di coppia

Insomma, chissà che questo non sia solo l’inizio di qualcosa di ancora più grande per Alessandro Caruso (vero nome di A-Clark). Classe 1995, è un DJ e produttore italiano specializzato nella musica elettronica, ha scelto il moniker A‑Clark per firmare le sue produzioni e i suoi set. Questa sera sarà tra i protagonisti del Tim Summer Hits, in onda su Raiuno, nella puntata condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Clementino, chi è: la carriera nell'hip hop e rap/ "In passato sopraffatto dalla cocaina"

A-Clark, vita privata e sentimentale nel mistero: nessuna fidanzata all’orizzonte ma…

In un panorama musicale che tende alla standardizzazione, A-Clark cerca di ritagliarsi uno spazio, con la sua originalità e la sua visione. Brillante ed energico, ha apportato freschezza nel brano Dolce far Niente di Iva Zanicchi, rendendolo più contemporaneo e appetibile per un pubblico giovanile.

Per quanto concerne invece la vita privata e sentimentale del producer, non vi sono moltissime informazioni in rete, probabilmente perché Alessandro è molto riservato. Anche spulciando tra i vari canali social non emerge nessun indizio per quanto concerne le questioni di cuore. Non resta che tenere gli occhi aperti, soprattutto su TikTok dove è molto attivo, per cogliere al volo eventuali novità.

Chi è Fausto Pinna, compagno morto di Iva Zanicchi/ "Un amore grande, forse troppo: ecco perché oggi ho..."