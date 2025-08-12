Cosa si sa della vita privata dei dj A-Clark e Vinny? Sono single oppure fidanzati? Intanto si godono il successo di ‘Dolce far niente’

Chi sono A-Clark e Vinny? Una domanda che il pubblico si è chiesto durante Battiti Live e le interviste di Iva Zanicchi che ha accettato di collaborare con loro nel brano ‘Dolce far niente’ che al momento non è riuscito a imporsi come uno dei tormentoni estivi. Andiamo con ordine analizzando la carriera e la vita sentimentale del primo dj.

All’anagrafe Alessandro Caruso, il dj A-Clark è classe 1995 ed è specializzato nella musica elettronica. Insieme al suo collega cercano di ritagliarsi uno spazio e con la speranza di replicare quel successo che Fedez e Achille Lauro hanno avuto con Orietta Berti hanno arruolato una delle grandi cantanti del passato che però ha ancora molto da dare al giorno d’oggi.

A-Clark e Vinny non sono fidanzati? Riserbo sulla loro vita privata

Ma cosa si sa della vita privata di A-Clark e Vinny? Sono fidanzati oppure single? Il fatto è che non si sa nulla di loro, segno che tengono alla loro privacy e anche del fatto che non sono ancora così celebri da avere tutti i riflettori del gossip puntati addosso. Mano a mano che otterranno successo si saprà sempre di più su di loro.

Iva Zanicchi nel corso delle varie interviste per pubblicizzare il brano ‘Dolce far niente’ ha detto che appena ascoltatolo ha deciso di farla perché la considera una canzone fatta apposta per tutti e non solo per i più giovani.

