“A Colazione almeno il 20% delle calorie totali”/ Piretta: “Dolce o salata? Vanno bene entrambe”

Si parla della colazione stamane negli studi di Uno Mattina: quanto è importante e soprattutto, cosa mangiare? Per trovare le risposte giuste il programma di Rai Uno in diretta tutte le mattina, Uno Mattina, condotto da Daniela Ferolla e Massimiliano Ossini, è stato invitato il professor Luca Piretta, Gastroenterologo. In studio una chef sta cucinando alcune prelibatezze perfette per il nostro primo pranzo della giornata, come ad esempio un ottimo plum cake al limone fatto in casa, ma la domanda sorge spontanea: meglio colazione dolce o salata? A riguardo il professor Piretta non ha fornito una risposta univoca: “L’importante è farla, che sia dolce che salato, la colazione sincronizza i nostri ritmi, quindi la mattina dobbiamo farla per forza per regolare la funzionalità dell’intero organismo”.

Pulcini, 200 uccisi ogni secondo nel mondo/ La pratica dell'ovosessaggio può evitare lo sterminio

Secondo il prof Piretta: “Servirebbe almeno apportare il 20 per cento del totale delle calorie ma secondo me dovremmo arrivare al 30 per cento, come invece purtroppo facciamo con la cena: la colazione dovrebbe essere il pasto principale della giornata”. Ma la frutta è indicata per questo pranzo, magari una gustosa mela? Ovviamente la risposta è affermativa: “Cominciare già con la frutta la prima colazione – precisa il gastronterologo – è fondamentale per cominciare subito con le famose 5 porzioni di frutta al giorno”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA