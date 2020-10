A Como TV le nazionali sudamericane/ Tutti i match di qualificazioni ai Mondiali 2022

Alle varie piattaforme streaming, i canali a pagamento, e quelli in chiaro, si unisce un nuovo canale totalmente gratuito per visionare le partite di calcio. Stiamo parlando precisamente di Como TV. Come si può intuire già dallo stesso nome, si tratta di un’emittente comasca, completamente in italiano e in streaming. Senza dubbio una piacevole notizia per gli amanti del pallone visto che Como TV ha deciso di acquisire i diritti per il Belpaese delle partite valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 delle squadre sudamericane. Si comincerà questa notte, precisamente alle ore 00:45 con la sfida fra la nazionale dell’Uruguay e quella del Cile, poi a seguire, attorno alle 2:30 di notte circa, spazio al match fra la selezione dell’Argentina e quella dell’Ecuador. Due impegni da non perdere per tutti gli amanti del calcio, tenendo conto dei numerosi campioni che scenderanno in campo nelle prossime ore, a cominciare dalle conoscenze italiane di stanza nella Celeste, leggasi Godin, Laxalt, Bentancur e Nandez, senza dimenticarsi del Pistolero Luis Suarez, nonché di Vidal e Sanchez. Come dimenticarsi poi di superstar come Cavani, Messi e Aguero, giusto per citare tre possibili protagonisti.

COMO TV SI ASSICURA I DIRITTI DELLE NAZIONALI SUDAMERICANE: “UN CONTENUTO DI ALTISSIMO LIVELLO”

Tornando a Como TV, per visualizzare le partite suddette vi basterà collegarvi all’apposito sito Comotv.com, selezionare l’evento dedicato, e godervi la diretta streaming dello stesso. Fino allo scorso campionato mondiale di calcio, le partite di qualificazione delle nazionali sudamericane erano in esclusiva di Sky Sport, ma evidentemente la tv satellitare ha ritenuto non più doveroso investire in questi match, lasciando così campo libero alle pretendenti. “Como Tv è felice di aver raggiunto questo accordo per una delle più prestigiose competizioni internazionali – le parole di Michael Gandler, CEO della società di calcio Como 1907, proprietaria anche della tv in streaming – i calciatori sudamericani hanno un ruolo chiave nel rendere il calcio italiano uno dei più importanti a livello mondiale. Con l’acquisizione di questi diritti possiamo offrire un contenuto dall’altissimo valore tecnico per tutti gli appassionati di calcio e veicolare engagement verso il nostro Club”.



