Formaggi e latticini sono due alimenti che si conciliano con la dieta? Proviamo a scoprirlo su questa pagina, con il consiglio degli esperti

Quando si è a dieta è possibile mangiare latticini e formaggi? E’ una domanda che il Corriere della Sera ha posto alla nutrizionista Francesca Morganti per provare a fare un po’ di chiarezza in un periodo in cui sono tantissime le persone che si mettono a dieta, pronte ad essere in super forma per la prova costume. La prima cosa da sapere è che il formaggio non è affatto un nemico del mangiare sano, e ci sono alcuni latticini che vengono consigliati dai nutrizionisti anche per chi vuole perdere peso, come ad esempio la ricotta e i fiocchi di latte, ma anche la feta e il primo sale, sono tutti formaggi che hanno un contenuto calorico molto basso e contengono pochi grassi, di conseguenza possono essere introdotti nella dieta, anche se ovviamente con moderazione.

AECIS e la sfida della sostenibilità/ Consorzi di Tutela DOP protagonisti della "rivoluzione agroalimentare"

A riguardo l’esperta Morganti precisa che ad esempio questi formaggi si possono aggiungere sulla pasta ma anche come uno spuntino, senza dimenticarsi del grana padano e del parmigiano reggiano, da sempre indicati come prodotti di assoluta qualità. Solitamente i formaggi freschi sono quelli più magri, e parliamo ovviamente di prodotti che hanno una pasta molto bianca: si pensi ad esempio ai sopracitati ma anche al certosino, allo sqacquerone, alla robiola, mentre quelli a pasta più dura e che hanno un colore più tendente al giallo, contengono di solito più grassi e più calorie. Ci sono poi ad esempio le versioni “light”, che sono ulteriormente meno calorici, come ad esempio lo stracchino light, ricorda ancora la dottoressa al Corriere della Sera.

Dieta per la Maturità 2025, consigli per il fisico/ Quali alimenti mangiare per stimolare la mente

DIETA CON FORMAGGI E LATTICINI: OK AI FIOCCHI DI LATTE

Fra i formaggi più indicati per chi è a dieta e vuole perdere peso vi sono i fiocchi di latte, che rappresentano un’ottima fonte di proteine, promuovendo tra l’altro anche il senso di sazietà, cosa non da poco in una persona che vuole perdere peso. Stando a quanto specifica il sito web di Humanitas, permettono inoltre di favorire il corretto funzionamento del metabolismo, ma anche delle difese antiossidanti. Inoltre sono molto indicati per le donne in gravidanza in quanto favoriscono il giusto sviluppo del sistema nervoso per i futuri nati.

Dieta per l'estate: come dimagrire proteggendo l'intestino/ Tre piani alimentari perfetti

Principalmente apportato vitamina D, magnesio, calcio e fosforo, che aiutano il nostro cervello e nel contempo favoriscono la produzione di globuli rossi. Bene anche la ricotta, che non viene considerata un vero e proprio formaggio. Anche in questo caso abbiamo un ottimo apporto di proteine, ma attenzione a non consumarne in quantità eccessive visto che contiene grassi saturi e colesterolo, che ovviamente sono dannosi. Si tratta inoltre di un prodotto ricco di sale, altro alimento che non fa bene al nostro organismo: di conseguenza ok alla ricotta ma con moderazione, e se si può scegliere fra i fiocchi e la ricotta meglio i primi.



DIETA CON FORMAGGI E LATTICINI: QUALI MANGIARE E QUALI EVITARE

Consigliati anche il primo sale e la feta, due prodotti che solitamente derivano dalla pecora/vacca (il primo) e da una miscela di pecora e capra il secondo. Quest’ultimo è inoltre realizzato in Grecia e gode dal 2002 della Denominazione di Origine Protetta dell’Unione Europea. Chiudiamo con la mozzarella, quello che è uno dei formaggi italiani più famosi al mondo insieme al grana e al parmigiano.

Va subito precisato che non si tratta di un prodotto magro, visto che in una mozzarella di medie dimensioni quasi un quarto è rappresentato da grassi, e non manca poi il colesterolo. Se possibile meglio cibarsi della versione light della mozzarella, che presenta ovviamente meno parti grasse e meno calorie, così come precisa anche Manuela Pastore, dietista di Humanitas sempre al Corriere della Sera. L’ideale sarebbe non consumare più di due portate di formaggio a settimana, di conseguenza bisognerebbe ridurre la quantità il più possibile, al di là se si è a dieta o meno.