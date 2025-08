Il ministro degli Esteri di Israele Gideon Saar parla a Libero della guerra a Gaza, criticando chi riconosce la Palestina e legittima Hamas

Intervenuto per la prima volta dopo parecchi mesi sulle pagine di un quotidiano italiano – precisamente Libero – il ministro degli Esteri di Israele Gideon Saar ha parlato dell’attuale situazione a Gaza, dell’infinita guerra condotta contro Hamas, del crescente antisemitismo in ogni angolo del mondo e della decisione di alcuni stati di riconoscere formalmente l’esistenza dello Stato della Palestina; oltre che – ovviamente – dei “dissidi” con il presidente Sergio Mattarella e con il pontificato di Leone XIV.

Hamas "No disarmo fino a Stato Palestina con Gerusalemme capitale"/ Video choc ostaggio scheletrico in tunnel

Partendo proprio da qui, Saar di è detto molto “dispiaciuto” per le parole pronunciate da Mattarella e molto “deluso” per la posizione della Chiesa – espressa, in questo caso, dal segretario Pietro Parolin -, precisando che nel primo caso Israele sta operando “nel pieno (..) diritto internazionale” – salvo “errori [e] tragedie” che a suo avviso in guerra sono sempre inevitabili, come la distruzione della Chiesa della Sacra Famiglia – e che nel secondo caso il riconoscimento della Palestina “serve solo ad allontanaci dalla pace e della sicurezza“.

GENOCIDIO IN PALESTINA/ I volti delle vittime sono la risposta alla menzogna di Israele

Soffermandosi ancora sul tema umanitario, infatti, il ministro Saar ha ricordato che “un paese che commette ‘genocidio’ non permetterebbe che arrivassero a Gaza i numeri straordinari di aiuti” concessi nell’ultimo periodo, ricordando – per esempio – le tante “attrezzature mediche” consegnate nella Striscia, le “pause umanitarie” per la consegna degli aiuti con i camion e i “lanci aerei” che a breve saranno effettuati anche dal governo italiano; definendo l’accusa di genocidio una vera e propria “propaganda antisemita“.

POST-IT/ Le coerenze di Mattarella e Segre e il genocidio di Gaza

Gideon Saar: “Riconoscere oggi la Palestina significa legittimare Hamas, consegnando Gaza all’Iran”

Al di là del tema umanitario, il ministro Gideon Saar ci tiene anche a ricordare che Israele fino a ora ha sempre “duramente” lavorato per arrivare a un cessate il fuoco duraturo, tanto da aver “accettato [l’ultima] proposta dei mediatori americani e arabi”: il problema – a suo avviso – è Hamas che oltre a non averla “accettata”, ha anche avanzato “condizioni irragionevoli” e oggi “rifiuta di negoziare“.

Ma se da un lato Hamas è un problema per la pace a Gaza, secondo il ministro di Tel Aviv lo sono anche in misura identica “le iniziative anti-israeliane” di alcuni stati europei, riferendosi – in particolare – al riconoscimento dello Stato della Palestina: questo punto, infatti, a suo avviso non fa altro che “irrigidire” le posizioni di Hamas, che approfitta del “sentimento anti-israeliano in Occidente” per “allontanare” la soluzione al conflitto; al punto che oggi “non [è] possibile un cessate il fuoco nel breve periodo”.

Riconoscere oggi la Palestina – spiega ancora Saar avviandosi alla conclusione dell’intervista – significa riconoscere “uno Stato di Hamas“, tra i più radicalizzati al mondo, con la conseguenza di rendere l’intera regione mediorientale “ancora più instabile” dato che l’Iran potrebbe sfruttare la posizione di Hamas “a pochi chilometri da tutti i nostri centri abitati” per avviare dei nuovi conflitti direttamente al confine con lo stato ebraico.