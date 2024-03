“A Genova il tunnel sottomarino più largo d’Europa”/ Bucci: “Stiamo costruendo una città per i giovani”

Sono iniziati i lavori per il tunnel sottomarino più largo d’Europa, quello che si realizzerà nei prossimi anni a Genova. Unirà le due sponde della città, ridurrà il traffico e quindi le emissioni di CO2. Ne ha parlato stamane, in collegamento con il programma di Rai Uno, Uno Mattina, il primo cittadino del capoluogo ligure, Marco Bucci: “Il tunnel è un piano importantissimo – le prime parole parlando con il conduttore, Massimiliano Ossini – Genova ha ricevuto molti finanziamenti anche grazie al PNRR, li stiamo mettendo a terra anche con altri investimenti in città oltre al tunnel”.

Ha quindi svelato i progetti futuri: “Triplicheremo la metropolitana, avremo il nuovo nodo ferroviario, faremo una metro soprelevata per la valle Bisagno, ci sarà l’alta velocità per andare a Milano in meno di un’ora e avremo anche delle rigenerazioni urbane, un progetto che fa parte della nuova visione di Genova, stiamo preparando la città per le nuove generazioni e c’è necessità di questo tunnel per unire la parte di ponente a quella di levante senza più problemi di traffico”. Il sindaco di Genova definisce l’opera: “Una grande impresa tecnologica, il tunnel più largo d’Europa e il primo in Italia”.

TUNNEL GENOVA, BUCCI: “LE EMISSIONI SARANNO DEPURATE”

Il primo cittadino ha quindi aggiunto: “I cittadini staranno meno in auto e quindi ci sarà meno utilizzo dell’auto e ci saranno meno emissioni di CO2, poi le emissioni saranno tutte depurate prima di finire nell’aria, un sostanziale beneficio dal punto di vista ambientale, sono passi moderni per avere una grande città e li stiamo facendo tutti”.

Ma quando si vedrà la luce, quando verrà consegnato il tunnel? “Oggi il progetto prevede che le prime automobili transiteranno ad agosto 2029, sono un po’ più di 5 anni di lavoro, non è una dimensione enorme, stiamo lavorando bene, sono assolutamente confidente, poi io sono il commissario di questa opera e mi darò da fare affinchè questo avvenga”.

