A grande richiesta Che sarà sarà, Ricchi e Poveri/ Diretta: Carlo Conti con Al Bano..

Martedì 23 febbraio, in prima serata su Raiuno, Carlo Conti conduce la terza serata della serie “A grande richiesta” che è stata inaugurata dalla serata di San Valentino condotta da Veronica Pivetti e Paolo Conticini. Dopo la serata dedicata alla Minaccia Bionda Patty Pravo che non ha raccolto grandi ascolti, i vertici della Rai hanno deciso di spostare il giorno della programmazione e così, la serata dal titolo “Che sarà sarà” dedicata ai Ricchi e Poveri e condotta da Carlo conti andrà in onda questa sera. Anche le due serate conclusive andranno in onda di martedì. Nel dettaglio, la serata dedicata a Loredana Bertè ed intitolata “Non sono una signora” e condotta da Alberto Matano sarà trasmessa nella serata di martedì 9 marzo.

Che sarà sarà, serata omaggio ai Ricchi e Poveri: canzoni e aneddoti

Al centro dello show “A grande richiesta – Che sarà sarà” ci sarà la reunion dei Ricchi e Poveri. Sul palco di Raiuno, accanto a Carlo Conti, conduttore della serata, ci saranno Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. Dopo essersi ritrovati tutti insieme sul palco del Festival di Sanremo coincisa con i 50 anni dalla prima partecipazione al Festival e con il successo del brano “La prima cosa bella”, i Ricchi e Poveri, questa sera, rivivranno i momenti più belli della loro carriera condividendo con il pubblico le emozioni, le gioie di una carriera straordinaria che li ha portati in giro per il mondo. Sarà una serata di musica, canzoni, ricordi, aneddoti ed emozioni che permetteranno a più generazioni di rivivere momenti emozionanti.

Che sarà sara, Ricchi e Poveri: tutti gli ospiti

Nel corso della serata condotta da Carlo Conti, ci sarò l’occasione per riascoltare i grandi successi dei Ricchi e Poveri. “Mamma Maria”, “Sarà perché ti amo”, “Se m’innamoro”, “La prima cosa bella”, “Paese mio” e tanti altri. Ad intonare le note che i Ricchi e Poveri hanno cantato in giro per il mondo ci saranno anche tanti ospiti e amici di Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. Sul palco, tra gli altri, ci saranno Al Bano, Roberto Vecchioni e Ivan Urgant che, come fa sapere la nota stampa della Rai, è “il conduttore di Ciao 2020, l’innovativo programma della tv russa trasmesso interamente in italiano la notte di Capodanno”.



