A grande richiesta, Il meglio di/ Patty Pravo, Bertè e Ricchi e Poveri in replica

A grande richiesta, Il meglio di: su Rai 1 i momenti più belli delle tre serate

Questa sera 28 agosto 2021, in prima serata, Rai Uno ripropone alcuni dei momenti più belli delle tre serate di “A grande richiesta”, lo show dedicato alla grande musica che ha celebrato Patty Pravo, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri. Per l’occasione, il programma prende il titolo di “A grande richiesta, Il meglio di“, con alla conduzione, rispettivamente, Flavio Insinna, Alberto Matano e Carlo Conti.

Giordana Angi/ "Loredana Bertè? Una sorpresa cantare con lei. Emozione forte"

Il pubblico di Rai 1 potrà dunque rivivere le canzoni e i momenti più belli di ognuna delle tre serate andate in onda tra febbraio e marzo 2021. La prima è stata dedicata a Patty Pravo, che ha duettato con artisti del calibro di Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Morgan, Giovanni Allevi. E ancora al suo fianco abbiamo visto Nina Zilli, Elettra Lamborghini, Elio, N.A.I.P., Giovanni Caccamo e Stefano Di Battista. Oltre alla musica, anche momenti dedicati alla sua vita, tra retroscena e aneddoti divertenti.

Mario Lavezzi/ "Loredana Bertè? Donna impegnativa. Abbiamo vissuto un amore libero"

A grande richiesta, Il meglio di: da Loredana Bertè ai Ricchi e Poveri

La seconda puntata di A grande richiesta è stata invece dedicata a Loredana Bertè. Questa sera, su Rai 1, rivivremo alcuni dei momenti di quella serata di marzo, nata per celebrare i 70 anni dell’artista che si è esibita in alcuni dei suoi più grandi successi: da “Non sono una signora” a “Cosa ti aspetti da me”, da “E la Luna bussò” a “Dedicato”. Al suo fianco hanno duettato artisti come Zucchero, Gaetano Curreri, Marcella Bella.

Ovviamente non potevano mancare i Boomdabash, con cui ha pubblicato una canzone di grande successo, ed Erminio Sinni, vincitore di The Voice Senior. La terza serata, condotta da Carlo Conti, è stata invece dedicata ai Ricchi e Poveri, ovvero Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Marina Occhiena. Presente anche Al bano alla serata, amico storico del gruppo, che sicuramente rivedremo anche questa sera.

Loredana Bertè/ La regina del rock riprende il tour: "nessuna emergenza o altro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA