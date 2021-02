A grande richiesta Minaccia Bionda, Patty Pravo/ Ospiti: da De Gregori a Morgan

Sabato 20 febbraio, Raiuno, in prima serata, propone una serata speciale dedicata ad una vera icona della musica italiana. Dopo l’appuntamento condotto da Veronica Pivetti e Paolo Conticini dedicato alle più belle canzoni d’amore, questa sera, Flavio Insinna, conduce “Minaccia Bionda”, una serata omaggio interamente dedicata a Patty Pravo che, nel corso della sua lunga e straordinaria carriera, ha contribuito a diffondere mode e tendenze non solo con la sua musica, ma anche con l’immagine. Quella dedicata a Patty Pravo è la seconda delle cinque serate volute dal direttore Stefano Coletta per omaggiare l’arte italiana e che faranno compagnia al pubblico prima e dopo il Festival di Sanremo 2021. A seguire, il 27 febbraio, ci sarà la serata dedicata ai Ricchi e Poveri; il 13 marzo ci sarà l’omaggio a Loredana Bertè e, infine, il 20 marzo Christian De Sica chiuderà il ciclo “A grande richiesta” con una serata fatta di ironia, musica e divertimento.

Minaccia Bionda, Patty Pravo: tutti gli ospiti della serata

La serata dedicata a Patty Pravo sarà ricca di ospiti, racconti e aneddoti. Flavio Insinna, mattatore della serata, non sarà solo, ma sarà affiancato da grandi nomi della musica che omaggeranno la diva esibendosi sulle note delle sue intramontabili canzoni che, nel corso del tempo, sono diventate la colonna sonora della vita di tanti italiani. Sul palco di Raiuno, per deliziare il pubblico con duetti e racconti sulla Minaccia Bionda, come ama definirsi la stessa Nicoletta Strambelli, ci saranno: Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Morgan, Giovanni Allevi, Elio e Nina Zilli. Spazio anche ad Elettra Lamborghini, N.A.I.P., protagonista dell’ultima edizione di X Factor e Giovanni Caccamo.

Minaccia Bionda: Pino Strabioli racconta Patty Pravo

Tra gli ospiti della serata ci sarà anche Pino Strabioli che, oltre a conoscere l’artista, conosce anche la persona Nicoletta Strambelli e che ha raccontato in un libro il cui titolo è proprio “Minaccia Bionda”, curato insieme a Simone Folco. “Ha dato scandalo, è stata controcorrente anticipando i tempi e questo l’ha resa minaccia ma sempre in maniera involontaria – ha spiegato Strabioli come riporta ASalerno.it – io Nicoletta la conosco da tanti anni, segue se stessa, il suo spirito libero, come io stesso dico nella prefazione, lei è un opera d’arte e come tale vive in continuo cambiamento e continua costruzione […] Lei è semplicemente libera e ci racconta questa libertà, vissuta sin da bambina, quando giocava con i maschi, preferendo loro alle femmine. Quando in un punto della sua Venezia si metteva a disegnare, a pensare, quando ama la pioggia, il silenzio! Lei è fuori dal tempo…si! Nicoletta è una donna fuori dal tempo”.



