A grande richiesta parlami d’amore/ Diretta e ospiti: canzoni d’amore con Conticini e Veronica Pivetti

A GRANDE RICHIESTA PARLAMI D’AMORE ANTICIPAZIONI 13 FEBBRAIO 2021

Sabato 13 febbraio, in prima serata su Raiuno, Veronica Pivetti e Paolo Conticini, conducono una serata speciale interalmente dedicata agli innamorati dal titolo Parlami d’amore. Alla vigilia di San Valentino, il sabato sera di Raiuno è dedicato alle canzoni d’amore più belle della musica italiana. Al timone dello show ci sarà una delle coppie televisive più amate della fiction italiana ovvero Gaetano e Camilla di Provaci ancora Prof. In compagnia di tanti nomi della musica italiana, l’inedita coppia di conduttori farà compagnia ai telespettatori lanciando la sfida a C’è posta per te che, questa sera, torna in onda con la sesta puntata. Saranno tante, dunque, le canzoni d’amore che faranno da colonna sonora alla serata e che regaleranno dei momenti magici ai telespettatori, ma chi saranno gli ospiti?

TUTTI GLI OSPITI DI “A GRANDE RICHIESTA PARLAMI D’AMORE PARLAMI D’AMORE”

Sul palco di Parlami d’amore, accanto a Veronica Pivetti e Paolo Conticini, si alterneranno grandi nomi della musica italiana che intoneranno alcune delle canzoni d’amore più belle di sempre come Massimo Ranieri che torna in tv dopo il successo ottenuto dal suo programma Qui e adesso trasmesso nelle scorse settimane su Raitre, Gino Paoli e Danilo Rea, Rita Pavone, Peppino Di Capri, Marcella Bella, Gigi D’Alessio, Irene Grandi, Fausto Leali, Dolcenera, Michele Zarrillo, Riccardo Fogli, Sergio Cammariere, Karima. Tutti gli artisti omaggeranno la musica italiana e le canzoni d’amore.

LE PAROLE DI VERONICA PIVETTI E PAOLO CONTICINI

Veronica Pivetti e Paolo Conticini, colleghi e amici, sono pronti a divertirsi e ad emozionare il pubblico di Raiuno. Ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni svelano qualche dettaglio in più della serata evento dedicata all’amore. «Sarà una serata di amore e musica, in cui io farò da conduttrice e Paolo continuerà a “corteggiarmi” come ha fatto per tanti anni» spiega la Pivetti. «E sarà uno spettacolone di quelli di una volta, e lo dico con grande gioia. Ogni cantante (dovrebbero essere una dozzina e i nomi sono ancora top secret, ndr) canterà un suo cavallo di battaglia e una di quelle canzoni d’amore che hanno fatto storia», aggiunge.



© RIPRODUZIONE RISERVATA