A Grande Richiesta Parlami D’Amore/ Gaffe Gino Paoli, degli ospiti si salva solo Dolcenera

Amore, musica e sentimenti alla vigilia di San Valentino 2021 su Raiuno. Con Paolo Conticini e Veronica Pivetti torna a grande richiesta Parlami D’Amore. Una puntata speciale dedicata ai sentimenti, nella loro forma più variegata. Il duo Pivetti – Conticini ce la mette tutta per regalare al pubblico una serata di bella musica e ospiti illustri. La scaletta è inequivocabilmente ricca, ma quasi nessuno lascia il segno. E se lo fa non è di certo per interpretazioni indimenticabili o perle da appuntare. Etichettiamo quindi come semplice gaffe l’uscita di Gino Paoli, che ha candidamente definito il brano ‘Marina’ uno dei più brutti di sempre. Potrebbe anche non esserci nulla da obiettare in merito, ma onestamente non gli è uscita benissimo. Ed è mancato nello stile. Quello che una garanzia come Irene Grandi sfoggia con naturalezza disarmante.

A Grande Richiesta Parlami D’Amore, top e flop puntata: Dolcenera una sorpresa

Tra i top della puntata speciale di A Grande Richiesta Parlami D’Amore c’è sicuramente il nome di Dolcenera. Con la sua effervescente Amaremare si rivela una piacevole riscoperta in chiave ecologista. D’altra parte il rispetto dell’ambiente è o non è una forma d’amore? Lo è eccome, ma sempre più spesso, purtroppo, ce ne dimentichiamo. Bene Dolcenera, dunque. Capace di alzare il livello in una serata monocorde, con pochi picchi, nonostante il folto schieramento di ospiti. Tra i top della puntata anche Michele Zarrillo, meritevole di menzione – e di standing ovation – con la sua ‘rosa blu’. E poi i soliti volti noti della musica in tv, visti e rivisti ma che evidentemente non stancano mai, come Gigi D’Alessio. Quindi il “vincitore” della puntata, Massimo Ranieri, con ‘Perdere l’amore’, annunciato brano San Valentino 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA