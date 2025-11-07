Il film "A House of Dynamite", diretto da Kathryn Bigelow e diviso in tre parti, è molto coinvolgente e ricco di tensione

Il film A House of Dynamite diretto da Kathryn Bigelow è un racconto pieno di tensione e coinvolgente che porta a vivere due ore di fronte a una minaccia nucleare, un missile lanciato da non si sa chi con un obiettivo preciso, la città di Chicago, destinata a scomparire all’impatto di quell’oggetto che sta planando senza possibilità di essere fermato sulla città indifesa.

Nico, Italia 1/ Trama e cast dell'action che ha lanciato Steven Seagal, in onda oggi giovedì 6 novembre 2025

È un film che scarica tanta emozione in quanto evidenzia come quella che si ritiene una possibilità diventa realtà e quindi chiede scelte, decisioni, così lo spettatore viene trascinato dalla narrazione a chiedersi che cosa sarà possibile fare di fronte a un attacco nucleare.

La regista Kathryn Bigelow ha intessuto con grande abilità la scena con il chiaro intento di suscitare la domanda del come reagire di fronte a un attacco nucleare, insistendo sulla ricerca di una riposta razionale che rimane una domanda aperta.

Il Conte di Montecristo è esistito veramente?/ A chi si è ispirato Alexandre Dumas per il suo romanzo

Il film A House of Dynamite è diviso in tre parti: la prima parte, L’inclinazione si appiattisce, mostra la reazione di Olivia Walker (interpretata da Rebecca Ferguson) con tutto il suo staff della Situation Room della Casa Bianca;

la seconda parte, Colpire un proiettile con un proiettile, vede come protagonista Jake Baerington (interpretato da Gabriel Basso) che come giovane vice consigliere per la sicurezza nazionale si trova a gestire una difficile situazione e a interfacciarsi con la Russia cercando di creare una condizione di collaborazione di cui deve rispondere al Presidente degli Stati Uniti che si pone anche la domanda di cosa penserà il popolo americano se lui non reagisse colpendo gli aggressori che rimangono ignoti.

Tommaso Paradiso, chi è fidanzata Carolina Sansoni: lavoro, figlia Anna, età/ "Lei dietro alle mie canzoni"

La terza parte, Una casa piena di dinamite, mostra finalmente il volto del Presidente degli Stati Uniti d’America, un volto dalla carnagione nera interpretato da Idris Elba, che si trova a decidere tra non ritorsioni come vorrebbe Jake Baerington e ritorsioni come gli vengono presentate dal consigliere Reeves.

Il fascino di A House of Dynamite è che le tre parti si intersecano in modo perfetto, è la stessa scena che viene vissuta da punti di vista diversi a 18 minuti dall’impatto del missile nucleare e questa ripetizione aumenta il terrore e la tensione in quanto ci si immedesima nei protagonisti alla ricerca di una soluzione che non viene.

Ciò che domina la scena è la tensione, il missile nucleare si avvicina sempre di più, il pericolo è imminente e si percepisce la condizione dell’essere umano di fronte alla minaccia nucleare, una fragilità e una grande impotenza.

Così il film A House of Dynamite pone una domanda quanto mai attuale, se il mondo in cui vogliamo vivere è il mondo delle armi oppure quello della ragione che vuole che tra gli esseri umani vi sia dialogo e solidarietà.

A House of Dynamite, un film di alto livello artistico e quanto mai coinvolgente che mostra l’assurdità degli armamenti nucleari facendo vedere come si trovi l’essere umano quando viene minacciato, un film che fa parlare in modo diverso di un tema di cui tutti parlano, la pace.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI