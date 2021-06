A mano disarmata, storia vera Federica Angeli/ Il sequestro e la vita sotto scorta

Federica Angeli, la storia del vera alla base del film A mano disarmata

In tutti questi anni, l’unica arma di Federica Angeli è stata sempre e soltanto la penna. Noncurante delle minacce di morte ricevute dal 2013 a oggi, da quando cioè si occupa ‘a tempo pieno’ di mafia e in generale di cronaca giudiziaria, Federica ha continuato a scrivere per denunciare gli intrallazzi della criminalità organizzata con la pubblica amministrazione, per esempio, oppure ancora per portare alla luce le vicende losche che legano la mafia ostiense ad almeno un caso di omicidio (si pensi al delitto di Giuseppe Valentino, il barista trovato morto all’interno del suo locale il 22 gennaio 2005 in circostanze ancora da chiarire). La storia di Federica è raccontata nel film biografico A mano disarmata in onda oggi in prima serata su Rai1. La pellicola, diretta da Claudio Bonivento, vede Claudia Gerini protagonista nei panni della giornalista-eroe che prende in mano la sua vita e decide di spenderla tutta per portare avanti una causa civile.

Tale causa non è altro che la lotta ai clan mafiosi che infestano Ostia, dove lei stessa vive. Federica Angeli scrive per un grande quotidiano nazionale, la Repubblica, ed è una donna forte e risoluta. La sua ‘sfida’ alla malavita inizia nel 2013, e si dipana fino ai giorni nostri in un susseguirsi di colpi di scena e momenti a dir poco concitati. Come quello del sequestro, il più drammatico di tutto il film: “Ho pianto molto (…) nella scena del sequestro del clan: non sono mai riuscita a farlo quando è accaduto perché dovevo reagire”. Ma Federica ha pianto anche pensando a quanto hanno sofferto i suoi familiari: “Le minacce rivolte a me è come se mi rimbalzassero addosso. Invece quelle rivolte ai miei figli e alla mia famiglia hanno generato un senso di colpa con cui ho dovuto lottare. Mi sono chiesta se stessi facendo la cosa giusta o se li stavo solo mettendo in pericolo”. Al momento, la Angeli vive sotto scorta permanente.

Effettivamente, nella vita di Federica Angeli, non sono mancati momenti di sconforto e solitudine. Soprattutto perché chi le stava intorno ha iniziato ad avere paura: “La gente mi vedeva e cambiava strada oppure il fruttivendolo mi chiedeva di non tornare a fare la spesa da lui”, racconta la giornalista in un’intervista rilasciata nel 2019 a Movieplayer.it. Alla fine, però, si è in qualche modo creato un ‘noi’, cioè una solidarietà: “Loro, i mafiosi, numericamente, sono molti meno di noi. È vero che fanno paura, perché son armati e perché usano quei metodi. Ma se veramente ciascuno di noi capisse che alzare la testa e non piegarla è qualcosa di forte, ma che si può fare, allora sì, possiamo ribaltare il mondo”. La morale della sua storia è chiara: “Io ci ho provato con la mia piccola penna: sono una redattrice senior e allora non lo ero nemmeno. Non sono una prima firma, la tenuta è stata dura, però non è stato impossibile sconfiggerli. E allora noi proprio da Falcone e da quel sacrificio dobbiamo capire che la mafia è un fenomeno umano e che, come tale, ha un inizio e una fine”.

