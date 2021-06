A Mano Disarmata/ Video, su Rai 1 il film con Claudia Gerini (oggi, 7 giugno)

A Mano Disarmata, il film sulla storia di Federica Angeli

A Mano Disarmata governa la prima serata di Rai 1 oggi, 7 giugno 2021, a partire dalle 21.25. Il primo canale del servizio pubblico trasmetterà il film uscito nel 2019 e diretto da Claudio Bonivento con Claudia Gerini nel ruolo di protagonista e un cast arricchito dalla presenza di Francesco Pannofino, Mirko Frezza e Rodolfo Laganà. La critica ha apprezzato particolarmente l’interpretazione di Claudia Gerini, alla quale è stato affidato il delicato ruolo di Federica Angeli.

Un'estate perfetta/ Su Canale 5 il film con Max Page (oggi, 7 giugno)

Oltre alla somiglianza con la giornalista di Repubblica e la simile provenienza geografica, l’attrice romana incarna allo stesso tempo un ideale femminile combattivo ma contemporaneamente materno.

A Mano Disarmata, la trama del film

Il film A Mano Disarmata racconta la storia di Federica Angeli, una giornalista di Repubblica passata all’onore della cronaca per le sue battaglie e le sue denunce contro la malavita organizzata attiva sul territorio di Ostia, località di mare facente parte del Comune di Roma.

Fantozzi - Il ritorno/ Su Rete 4 il film con Maria Cristina Maccà (oggi, 7 giugno)

Federica, nata e cresciuta proprio nella città marittima, frequenta e conosce commercianti del luogo. Proprio da queste sue amicizie viene a scoprire il giro di usura allestito su tutto il territorio ostiense dal clan della famiglia Spada. La donna decide dunque di iniziare a indagare per fare luce sulla questione venendo a conoscenza di un grosso traffico di droga chiaramente gestito dai clan.

Ovviamente l’attenzione mediatica non viene presa di buon occhio dalla famiglia Spada, che inizia a minacciare prima a parole e poi con dei gesti sempre più eclatanti la signora Angeli. Come capita spesso, chi indaga contro la criminalità organizzata finisce sotto scorta e vede la sua vita totalmente stravolta per il semplice fatto di aver avuto coraggio e denunciare episodio di criminalità sistematica.

La seduzione dell'inganno/ Su Rai 2 il film con Jessalyn Gilsig (oggi, 7 giugno)

Video, il trailer del film “A mano disarmata”





© RIPRODUZIONE RISERVATA