A Merry Christmas Match/ Il film natalizio con Ashley Newbrought su Canale 5 martedì 26 dicembre 2023

A Merry Christmas Match: regia e cast del film natalizio su canale 5

La programmazione televisiva di Canale 5 prevede per il pomeriggio di martedì 26 dicembre alle ore 16:50 la messa in onda del film di genere sentimentale A Merry Christmas Match. Si tratta di una pellicola televisiva americana realizzata nel 2019 con la regia affidata a Jake Helgren il quale si è occupato della stesura anche della sceneggiatura in collaborazione con John Burd. Il film è stato prodotto da The Ninth House, Gaumont e Hallmark Channel e nel cast sono presenti tra gli altri Ashley Newbrough, Kyle Dean Massey, Lindsey Gort, John DeLuca, Ashley Fink, Stepfanie Kramer, Spencer Squire, Alice Hunter e Courtney Hope.

Il film racconta dei sogni professionali di chi decide di mettere da parte per portare avanti l’attività di famiglia. Tuttavia, l’incontro con una persona cambia totalmente la sua prospettiva di vita dando il via ad un nuovo capitolo della sua vita non solo professionale, ma anche sentimentale.

A Merry Christmas Match: la trama

Corey ha un sogno nel cassetto che da tanti anni ha messo da parte. In particolare, essendo molto appassionata di cinema, vorrebbe un giorno avere l’opportunità di dirigere un film. La sua attuale realtà però è molto differente dal mondo dello spettacolo e infatti gestisce un negozio di antiquariato che era di suo papà, scomparso da poco. In aggiunta è particolarmente legata alla cittadina in cui vive perché tra le altre cose si occupa della direzione artistica della festa natalizia che ogni anno si celebra durante tutto il periodo. Queste vicende hanno fatto sì che la donna mettesse da parte quasi in maniera definitiva questi suoi sogni e si concentrasse sulla realtà dei fatti.

Tutto però cambia quando nel suo negozio fa la comparsa Ryder Donnelly, un importante esponente del mondo di Hollywood. Improvvisamente sente forte la passione per questo genere di attività e crede che sia arrivato il momento di potersi dare un’occasione per poter essere felice. Certamente il suo cuore è combattuto perché da un lato c’è l’opportunità di poter lavorare finalmente nel mondo del cinema e dall’altro c’è l’impegno nella gestione del negozio di antiquario del padre e l’organizzazione della festa natalizia. Corey sarà chiamata a prendere una difficile scelta.

