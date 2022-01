A Merry Christmas Match/ Su Canale 5 il film con Ashley Newbrought

A Merry Christmas Match, film di Canale 5 diretto da Jake Helgren

A Merry Christmas Match andrà in onda nelprimo pomeriggio di Canale 5 alle ore 14.45 di mercoledì 5 gennaio. Il film, girato interamente nel 2019 da Jake Helgren è una pellicola di genere drammatico sentimentale.

La durata è piuttosto breve con soli 88 minuti. I protagonisti del film sono Ashley Newbrought, già vista in tantissimi film del genere, Kyley Dean Massey, protagonista maschile dell’opera, Lindsey Goart e Spencer Squire. Il film è stato girato interamente negli usa, con un budget estremamente ridotto che nonostante tutto ha consentito di realizzare un’opera semplice ma d’effetto.

A Merry Christmas Match, la trama del film: un negozio di antiquariato

Protagonista del film A Merry Christmas Match è la bella Corey Calvin, giovane donna di successo che decisa a portare avanti l’eredità del padre lavora nel negozio di antiquariato. Corey pur essendo fiera di portare avanti la memoria del madre, ha una passione, quella di diventare regista, che adesso porta avanti come se fossi un hobby. Studi e studi sul cinema, hanno appassionato sempre di più la giovane donna che ogni tanto, pensa di abbandonare tutto per seguire il suo sogno. Corey inoltre, data la sua passione si occupa della preparazione della festa di Natale, organizzando con successo delle recite che rimangono negli annali della piccola cittadina in cui abita.

Quando un giorno Ryder Donnelly fa visita al suo negozio, i sentimenti che sembravano essersi sopiti riaffiorano e Corey ha intenzione di partire alla volta di Los Angeles per seguire i suoi sogni. Sarà proprio il bel giovane a spronarla a dimostrare ciò che sa fare per riuscire a trovare il successo portando avanti al tempo stesso tutti gli insegnamenti che il padre el ha lasciato. La recita di Natale della piccola cittadina sarà una delle più belle mai viste nella piccola cittadina, e grazie all’interpretazione degli abitanti, riuscirà a trovare il successo e raggiungere i suoi sogni. Per quanto combattuta Corey spronata proprio dal desiderio del padre di vederla finalmente felice e appagata.

