“A mio figlio chiesero d’assumere anabolizzanti”/ Cialdella, psicologa “Faceva sport”

Maddalena Cialdella, psicologa e psicoterapeuta, è intervenuta ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. L’esperta, chiamata in studio in qualità di opinionista, si è ritrovata protagonista a sorpresa, in quanto una sua “denuncia” in diretta ha scatenato un vero e proprio dibattito tra gli altri ospiti. Tutto ha avuto inizio quando la dottoressa ha dichiarato: “Siamo tutti d’accordo sul fatto lo sport debba essere per tutti quando salva i ragazzi dalla strada. Quando parliamo di livelli agonistici, io che ho avuto figli che ci sono arrivati, a un certo punto ti trovi a un bivio: o prendo gli anabolizzanti oppure… Il sistema ti propone delle forzature!”.

Un vero e proprio “J’accuse” da parte di Maddalena Cialdella, che ha sottolineato come lo sport agonistico schematicamente proponga ai giovani l’assunzione di sostanze dopanti per addivenire al miglioramento delle prestazioni in gara. Eleonora Daniele, allibita e spiazzata da questa rivelazione della psicoterapeuta, ha tenuto in primis a precisare che non si tratta di una prassi consolidata, ma che esiste anche uno sport sano, per poi interrogare ulteriormente sulla questione la psicoterapeuta.

MADDALENA CIALDELLA: “ANABOLIZZANTI? SE SEI A UN BIVIO PUOI SCEGLIERE SE ANDARTENE”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, la conduttrice ha domandato a Maddalena Cialdella se una persona del sistema istituzionale sportivo abbia chiesto al figlio di assumere anabolizzanti e la psicologa ha confermato: “Si capisce. Va però detto che, se io comprendo che in quel contesto c’è una strada da percorrere, io sono di fronte a un bivio e scelgo se rimanere o se andarmene”.

Ottenuta la conferma da parte di Maddalena Cialdella, Eleonora Daniele ha chiosato asserendo: “In casi come questi si deve prendere, andare in Procura o dai carabinieri e denunciare, altrimenti è inutile che stiamo qui in televisione a parlare di questi temi”.

