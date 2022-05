A Muso duro Campioni di vita/ Su Rai 1 il film con Flavio Insinna

A Muso duro Campioni di vita, film di Rai 1 diretto da Marco Pontecorvo

A Muso duro Campioni di vita va in onda oggi, lunedì 16 maggio, sulle frequenze di Rai 1 a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata in Italia nel 2022 con diverse case cinematografiche che hanno dato il loro contributo come Rai Fiction, Elysia Productions e L’Alveare Producecinema.

Marie Brand e il fascino della violenza/ Su Rai 2 il film con Mariele Millowitsch

A Muso duro Campioni di vita un film televisivo che ha visto alla regia Marco Pontecorvo con soggetto scritto da Paolo Bianchini, Stefano Bussa e Valeria Doddi mentre la sceneggiatura porta la firma di Grazia Giardiello, Marco Pontecorvo e Roberto Jannone.

Nel cast di A Muso duro Campioni di vita sono presenti diversi attori e personaggi televisivi molto famosi nel nostro paese come Flavio Insinna, Paola Minaccioni, Claudia Vismara, Francesco Gheghi, Simone Ciampi e Francesca Paris.

Agatha Christie Delitto in tre atti/ Su Rete 4 il film con Peter Ustinov

A Muso duro Campioni di vita, un medico e dirigente dell’INAIL…

Nella pellicola A Muso duro Campioni di vita vengono raccontate le vicende di un medico e dirigente dell’INAIL di nome Antonio. Lui ha deciso di occuparsi in tutta la sua esistenza di trattamenti che permettessero a persone disabili di ottenere il pieno recupero della capacità motoria e non solo.

Il concetto su cui si basa è la convinzione di proporre tanta attività fisica come strumento riabilitativo. Verso la fine degli anni 50, Antonio decide quindi di creare una struttura all’avanguardia che viene apprezzata infinitamente sia a livello nazionale che internazionale per la sua capacità di offrire servizi professionali e di ottimizzare un percorso di recupero dal punto di vista fisico ma anche psicologico dei paraplegici. Si tratta di una grande innovazione per il settore che riuscirà a rivoluzionare con un metodo che permetterà di vivere al meglio nonostante malattie piuttosto invasive.

A.R.C.H.I.E. un robot a quattro zampe/ Su Italia 1 il film di Robin Dunne

Nel corso degli anni 60 lo stesso Antonio riesce ad avere un ulteriore successo nel suo percorso ed in particolare permette di organizzare la prima storica paralimpiade proprio a Roma mettendo a disposizione gli impianti che erano stati appena costruiti per ospitare le relative Olimpiadi. Il medico si farà apprezzare per la sua grande forza di volontà e per il suo desiderio di dare un supporto a persone disabili che possono ritrovare nuovi stimoli di vita e anzi vivere in maniera ottimale.

Ci saranno ovviamente tante difficoltà dal punto di vista organizzativo con persone che cercheranno di destabilizzare un evento che viene visto come del tutto inutile. Il medico saprà ottimizzare le sue risorse e riuscire ad ottenere il risultato prefissato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA