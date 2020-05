A Napoli non piove mai/ Video, su Rai 2 il film di e con Sergio Assisi (12 maggio)

Pubblicità

A Napoli non piove mai va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, martedì 12 maggio, a partire dalle ore 21:20 la messa in onda del film di genere commedia . Si tratta di un film realizzato nel 2015 dalla casa cinematografica Quisquilie production con la regia di Sergio Assisi il quale ne ha anche curato il soggetto e la sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da Daniele Cantalupo, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Claudio Marceddu mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Louis Siciliano Aluei. Nel cast di questo film sono presenti lo stesso regista Sergio Assisi, Ernesto Lama, Valentina Corti, Nunzia Schiano, Sergio Solli, Francesco Paolantoni, Benedetto Casillo, Lucio Caizzi e Anntonella Morea.

A Napoli non piove mai, la trama del film

Ecco la trama di A Napoli non piove mai. Nella città di Napoli vive un quarantenne di nome Barnaba che ha un modo particolarmente gioioso e scherzoso di affrontare tutte le varie esigenze della vita quotidiana. Può essere senza dubbio definito un uomo di poca responsabilità che cerca di trovare sempre il lato sereno e felice della vita e che soprattutto ha dovuto vedere e finire un’importante storia d’amore con una fidanzata ormai stanca del suo essere immaturo. Nella città di Napoli vive invece Jacopo che è un ragazzo troppo timido ed introverso il che ha comportato per lui numerose problematiche soprattutto nell’approccio con le donne. Per lui la sfera sentimentale ha significato soprattutto delusione e tanto dolore in quanto è alle prese con una vera e propria sindrome dell’abbandono. Una situazione psicologica piuttosto delicata che rischia di avere conseguenze negative e drammatiche per la sua esistenza anche perché il ragazzo dopo essere stato abbandonato dalla donna di cui era follemente innamorato, ha cercato in più occasioni di togliersi la vita.

Barnaba e Jacopo insomma sono alle prese con differenti difficoltà ma che li accomunano in un momento non proprio lieto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Tutto sembra però cambiare quando entrambi fanno la conoscenza di Sonia una giovane neolaureata che arriva dal Nord. Sonia oltre ad essere molto attraente è anche particolarmente simpatica il che fa nascere delle simpatie nei suoi confronti sia da parte di Barnaba che dello stesso Jacopo i quali si vedono così costretti a fronteggiarsi in maniera discreta per riuscire a conquistare il cuore della bella donna. Sonia è letteralmente scappata dal nord Italia ed in particolar modo da suo padre il quale voleva assolutamente che lei prendesse il suo posto all’interno dell’azienda di famiglia. Tuttavia le esigenze e le prerogative della donna sono molto differenti per cui ha deciso di lasciare tutto e ricominciare da capo nella città di Napoli cercando anche di gestire al meglio tutte le conseguenze nefaste causate dal fatto di essere afflitta dalla sindrome di Stendhal.

