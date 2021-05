A Napoli non piove mai/ Video, su Rai 3 il film di e con Sergio Assisi

A Napoli non piove mai va in onda oggi, 10 maggio 2021, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Il film vede la regia di Sergio Assisi. Il ruolo di protagonista di questa pellicola è stato ricoperto dallo stesso Assisi, che nel cast ha scelto Valentina Corti, Ernesto Lama e Nunzia Schiano. Anche della produzione si è fatto carico Assisi, che ha voluto così esordire alla regia per la prima volta nella sua carriera.

Si tratta di un film ironico che ha comunque al suo interno anche una certa carica emotiva in grado di colpire il pubblico grazie a dei punti in cui si riflette e ci si commuove anche.

A Napoli non piove mai, la trama del film

La trama di A Napoli non piove mai ruota intorno alle vicende di Barnaba, un quarantenne napoletano affetto dalla sindrome di Peter Pan. Mentre le persone intorno a lui e i suoi amici vanno avanti nella vita, assumendosi responsabilità via via più crescenti e trovando finalmente una stabilità, Barnaba si ritrova solo, con un lavoro insoddisfacente e recentemente mollato anche dalla sua fidanzata proprio per via della sua immaturità.

Ad acuire il senso di tristezza dell’uomo è il fatto che la sua donna decida di abbandonarlo proprio sull’altare, a pochissimi istanti dal matrimonio. Questo episodio spinge Barnaba a tentare più volte il suicidio ma fortunatamente senza successo.

A cambiare la sorte del quarantenne napoletano sarà Sonia, una giovane neolaureata proveniente dal Nord Italia, che a Napoli trova rifugio dalle grinfie del padre dispotico e autoritario che la vorrebbe inquadrata nell’azienda di famiglia. Dall’incontro con Sonia, Barnaba riscoprirà il bello della vita e che forse si può mettere la testa a posto senza per forza rinunciare alla propria natura selvaggia e ribelle.

Video, il trailer del film “A Napoli non piove mai”





