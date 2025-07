A New York si trova il primo studio di tatuaggi dedicato alla Madonna: la storia di Tommy Houlihan, da rock star a devoto credente riconvertito

È una storia (per certi versi) di redenzione quella di Tommy Houlihan, un tatuatore che ha scelto di aprire già nel 1990 uno studio di tatuaggi nel cuore di Times Square – ovviamente a New York – che ha poi trasformato in quello che lui stesso definisce un “ministero per la Medaglia Miracolosa” della Madonna, devoto alla Vergine e che mira a portarne il verbo di speranza ai clienti che varcano la sua soglia; ambendo – ma senza forzature – alla loro conversione.

Partendo dal principio, per scoprire la storia di Tommy Houlihan e del suo ministero mariano dobbiamo tornare indietro nel tempo fino al 1990: cresciuto nel quartiere di Hell’s Kitchen da una famiglia fortemente cattolica, proprio quell’anno – non appena 18enne – decise di aprire il suo studio di tatuaggi intraprendendo quella che lui stesso ha definito come una vita dedita ai soldi e al divertimento frenato da vera e propria “rock star”.

La vita di Tommy Houlihan, però, cambiò drasticamente all’alba del 2020 quando entrò i contatto con l’ex satanista convertito Zachary King che gli raccontò il suo percorso di conversione e la storia della Medaglia Miracolosa della Madonna: coniata già nel 1830, è opera di santa Caterina Labouré che ricevette un’apparizione della Vergine che le chiese di coniare il gingillo poi diventato uno dei capisaldi della fede cattolica.

La storia di Tommy Houlihan: il tatuatore di New York che ha dedicato il suo studio alla Vergine Maria

Fu dopo l’incontro con King che il tatuatore di New York decise di tornare sui suoi stessi passi, approfondendo quella fede che aveva conosciuto in tenera età e abbandonato per la sua vita da rock star: decise di confrontarsi con alcuni sacerdoti e diversi esorcisti sulle difficoltà psicologiche che stava incontrando all’idea di tenere aperto il suo studio di tatuaggi rischiando di contravvenire ai dettami cristiani e fu uno di questi ecclesiastici a consigliarsi di essere “antidoto” all’infedeltà che permea la via in sui si trova il suo studio.

Tommy Houlihan decise, dunque, di dedicare il suo studio alla Madonna: chi entra oggi trova in ogni angolo rosari, crocifissi, quadri raffiguranti la Vergine, Dio e Gesù, una panca da chiesa che funge da luogo di attesa e – soprattutto – un barattolo di Medaglie Miracolose benedette che vengono donate a ogni visitatore, sia che si tratti un cliente o di un qualche curioso attirato dall’arredamento, sicuramente singolare per uno studio di tatuaggi.

Peraltro, Tommy Houlihan ha deciso di affiancarsi a professionisti che condividono la sua fede e ha bandito qualsiasi tipo di tatuaggio che possa essere considerato profano, tra i simboli satanici, i segni zodiacali, qualsiasi riferimento (anche televisivo o cinematografico) alla magia e alla stregoneria, i rimandi alla comunità LGBT e – ovviamente – i simboli dissacranti; vietando anche i tatuaggi in aree sessualizzanti del corpo, ritenendo che altrimenti “un giorno dovrò risponderne”.