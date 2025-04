Per il menù di Pasqua opta per un “remake” dei piatti serviti alla cena di gala al Quirinale in occasione della visita di Carlo e Camilla d’Inghilterra.

Carlo e Camilla d’Inghilterra hanno visitato da poco l’Italia e per giorni non si è parlato d’altro, da Nord a Sud dello Stivale. Il Re e la Regina più famosi al mondo hanno visitato le bellezze del nostro magnifico Paese, sotto la guida esperta di Alberto Angela, che ha fatto loro da Cicerone durante la visita al Colosseo. Entrambi i coniugi reali sono sembrati molto colpiti dalle bellezze eterne della Capitale e anche dalla cucina nostrana, sempre il fiore all’occhiello che ci invidiano da ogni parte del mondo.

Sono queste le città dove si vive meglio in Italia: il primo posto (inaspettato)

I due Reali sono stati accolti al Quirinale dal nostro Presidente Sergio Mattarella e in loro onore è stato allestito un ricco banchetto con alcune leccornie tipiche italiane. La cena è stata curata dagli chef Fabrizio Boca e Chiara Condoluci e il menù ha puntato sulla semplicità e sul sapore ricco delle materie prime selezionate. Ma andiamo a vedere più da vicino da quali piatti era composto questo menù dal quale puoi prendere ispirazione per un pranzo pasquale coi fiocchi.

IMMAGINI AUGURI BUONA PASQUA E PASQUETTA 2025/ Foto, gif e simboli via WhatsApp: dal giglio alla tomba vuota

La cena al Quirinale di Carlo e Camilla: materie prime semplici e sapori decisi

La scelta di mettere al centro di ogni piatto del menu materie prima semplici e a chilometro zero avrà di certo fatto felice Re Carlo, da sempre molto attento alla tutela ambientale e all’alimentazione sana, leggera e bilanciata.

Per questo il menù pensato per la visita dei coniugi reali è stato costruito su quattro portate soltanto, ma attentamente “ragionate”. Ogni portata è stata servita “alla francese” ovvero non in porzioni già fatte ma in tegami da condividere.

AUGURI BUONA PASQUA 2025/ Frasi via WhatsApp, riflessioni e preghiere: "Non abbiate paura..."

L’antipasto è stato a base di verdure coltivate negli orti della residenza presidenziale di Castelporziano, a circa 25 km da Roma, con colture non intensive. Come primo piatto invece sono stati serviti dei bottoncini di pasta con caponata di melanzane (si dice che il sovrano inglese abbia adorato questa scelta), a cui è seguito un secondo di pesce a base di spigola in crosta di sale con patate arrosto, carciofi e fiori di zucca. Si è poi chiusa la cena con il delizioso dessert: gelato al fiordilatte e lamponi.

Insomma, uan cena leggera ma gustosissima, che i sovrani inglesi avranno di certo molto apprezzato. Data l’essenzialità dei piatti, puoi prendere spunto da questo menù per il tuo pranzo di Pasqua per stupire i commensali e proporre loro piatti senza dubbio sani, saporiti ed equilibrati. D’altronde la grande varietà degli ingredienti è in grado di soddisfare qualsiasi tipo di palato, anche il più esigente.