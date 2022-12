A passo di danza/ Su Canale 5 il film con Alexa PenaVega

A passo di danza, film di Canale 5 diretta da Kevin Fair

A passo di danza va in onda su Canale 5 oggi, sabato 3 dicembre, a partire dalle ore 16.50. Si tratta di una pellicola del 2021 diretta da Kevin Fair e uscito nelle sale cinematografiche nel 2021. Il film A passo di danza, di genere sentimentale, vede nel cast Alexa PenaVega nei panni di Jenna, Luke Macfarlane in quelli di Ryan, Nolen Dubuc, Nelson Giles, Andrew Dunbar, Kurt Long, Heather Clayre Nortey e infine Kristina Lao. La sceneggiatura del film A passo di danza è affidata al duo creativo composto da Laura Grant e Julie Sherman Wolfe. Il film è prodotto da Benicio Del Toro.

Il film realizzato per le sale cinematografiche americane, non è mai uscito in quelle italiane e viene trasmesso per la prima volta nella televisione italiana. Il film A passo di danza non è molto conosciuto proprio per questo nel nostro paese, anche se sicuramente invita alla visione il fatto che sia prodotto da un mostro sacro della recitazione come Benicio Del Toro. Il consiglio è di seguirlo perché sembra promettere davvero molto bene.

A passo di danza, la trama del film

Leggiamo la trama di A passo di danza. Jenna un tempo èstata una ballerina molto promettente, poi ha avuto un incidente che ha messo fine alla sua carriera prima di fare il grande salto verso il successo internazionale. La ragazza, però, non si è persa d’animo, è tornata a vivere nella sua città natale, un piccolo centro urbano nel Connecticut, e ha aperto una scuola di danza nella quale insegna ai bambini a ballare e trasmette loro tutta la passione mai sopita per questa disciplina bella e difficile, che richiede allenamento e sacrificio.

La ragazza è forte e determinata e, anche se spesso ricorda con una punta di nostalgia la sua vita di prima e la carriera promettente che avrebbe potuto realizzare, comunque ha saputo adattarsi alla nuova situazione ed è felice di ciò che è riuscita a creare. Un giorno Jenna viene contattata da un suo conoscente che le chiede un favore: aiutare un giocatore di hockey professionista a recuperare il tono muscolare, dopo un terribile incidente che sta compromettendo la sua carriera e che potrebbe mettere per sempre la parola fine alle sue speranze di successo e di entrare in una grande squadra. Jenna viene così in contatto per la prima volta con Ryan ma l’incontro fra i due non va bene come la ragazza sperava.

Il giocatore di hockey, infatti, è arrabbiato con il mondo perché i medici che lo hanno in cura non sono certi che potrà riprendere effettivamente la sua carriera sportiva. Ryan non sa cosa fare della sua vita: l’hockey è tutto per lui, non immagina altro lavoro per il suo futuro e non riesce a reagire a questa tragedia. Jenna, che ha già vissuto in precedenza tutti questi stati d’animo, prova a stargli vicino e a fargli capire che un’altra vita è possibile, ma Ryan si chiude sempre di più. L’allenamento di danza e la possibilità di partecipare come partner di ballo ad una gara farà avvicinare i ragazzi sempre di più, tanto che fra i due scoccherà la scintilla dell’amore. Nel frattempo, però, un medico sembra dare una nuova speranza a Ryan, prospettandogli però un’operazione difficile e rischiosa. Questa decisione rischierà di mandare il crisi la sua relazione con Jenna.

