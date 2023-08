A perfect fit, Canale 5/ Un amore nato a Bali, diretto da Hadrah Daeng Ratu, oggi, venerdì 18 agosto 2023

A perfect fit, diretto da Hadrah Daeng Ratu

Venerdì 18 agosto, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 16,45, andrà in onda la commedia romantica del 2021 A Perfect Fit. La pellicola è una produzione indonesiana e la regia è affidata a Hadrah Daeng Ratu, una giovanissima regista indonesiana che ha già diretto molti film e ha vinto, al suo esordio, il premio per il miglior cortometraggio all’Indonesian Film Festival del 2009, con Sabotage.

Britney Spears, Sam Asghari: "Dopo 6 anni d'amore, io e.../ Silenzio rotto sulla separazione tra gli ex

Nel cast di A Perfect Fit figurano tutti attori sconosciuti, ma molto promettenti che hanno dato un ottimo contributo alla pellicola: Nadya Arina, Refal Hady, Giorgino Abraham, Anggika Bolsterli, Ayu Laksmi e Laura Theux.

La trama del film A perfect fit: un amore che calza a pennello

Le vicende di A perfect fit sono collegate geograficamente a Bali, l’isola indonesiana famosa anche dal punto di vista turistico. È in questo contesto che una giovane ragazza, che di mestiere fa la fashion blogger, sta per convolare a nozze. La carriera, dunque, si mescola all’avventura sentimentale, grazie a un incontro abbastanza particolare che fa scattare la scintilla amorosa.

Edoardo Donnamaria, frecciatina social per Antonella Fiordelisi?/ "Menti piccole parlano…"

I destini di due ragazzi si incrociano, pur essendo nettamente diversi. La donna, ancora single benché ormai promessa a un altro uomo, conosce un calzolaio affascinante. L’artigiano ha molto talento e disegna scarpe davvero bellissime.

Il matrimonio imminente viene messo a rischio da dubbi crescenti in relazione proprio a questa fiamma che si accende senza preavviso.

Saski, così si chiama la fashion blogger interpretata da Nadya Arina, entra in un negozio che commercializza scarpe e deve scegliere la calzatura più adatta alle proprie specificità. Gli eventi che si susseguono comprendono proprio l’incontro del tutto accidentale con Rio, interpretato da Refal Hady. Il bravo calzolaio presta servizio all’interno del negozio dove Saski ha deciso di andare a fare acquisti.

Beautiful/ Anticipazioni replica puntata 18 agosto 2023: Brooke fiduciosa su Ridge

L’attrazione sembra essere del tutto ricambiata e Rio non riesce a togliersi dalla testa gli occhi penetranti di Saski, che a sua volta avverte un sentimento del tutto inedito. Non si tratta soltanto di armonia fisica ma di un’intesa che va ben oltre, con l’artigiano che riesce a far capire alla ragazza di dover guardare il mondo con un’ottica del tutto differente.

Durante lo svolgimento della storia, l’amore sboccia e cresce progressivamente. Non mancano, tuttavia, i tormenti interiori collegati alla diversità delle tradizioni. La contrapposizione tra la modernità e la tradizione prende il sopravvento, con Saski che deve decidere seriamente cosa fare nella propria esistenza. L’incontro con Rio potrebbe essere il frutto di un banale segno del destino oppure potrebbe esserci stato qualcosa di più. Come farà Saski ad annullare il suo matrimonio e a vivere il suo nuovo amore?

© RIPRODUZIONE RISERVATA