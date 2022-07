A Perfect Fit/ Su Canale 5 il film con Rafal Hady

A Perfect Fit, film di Canale 5 diretto da Adrah Daeng Ratu

A perfect fit va in onda oggi, mercoledì 27 luglio, a partire dalle ore 16.45 su Canale 5. Si tratta di un film che unisce commedia e dramma prodotto nel 2021 in Indonesia e diretto da Adrah Daeng Ratu con la collaborazione di Refal Hady e Nadya Arina.

Il film forte del successo ottenuto in patria ha ottenuto un’ampia internazionale che ha portato la pellicola anche in Italia. Nonostante le attese il film non è riuscito a conquistare del tutto la critica del settore, principalmente a causa di una trama già vista in altre produzioni e progetti. Il cast è composto principalmente da giovani emergenti come Rafal Hady, Nadya Arina e Laura Theux.

Sfida a White Buffalo/ Su Rete 4 il film con Charles Bronson

A Perfect Fit, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di A Perfect Fit. Mentre si reca con le sue amiche in un locale, Saski (Nadya Arina) viene convinta da qualcuno che la porta in un negozio di scarpe. Saski è quindi entrata nel negozio per scegliere una scarpa adatta. A sua insaputa, la sua visita al negozio di scarpe innesca una serie di eventi che gli cambieranno la vita. Questa serie di eventi inizia con un incontro accidentale con un uomo di nome Rio (Refal Hady). È un calzolaio che lavora proprio nel negozio che Saski aveva deciso di visitare.

Inga Lindstrom: benvenuta a Soderholm/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Lo stesso Rio sembrava affascinato da Saski dalla prima volta che la vide entrare nel negozio di scarpe, sembrava incapace di distogliere lo sguardo dal bel viso di Saski. D’altra parte, Saski sente che la presenza di Rio nella sua vita è qualcosa di nuovo. Il motivo è che il calzolaio agisce come la persona che la incoraggia a vedere il mondo da una prospettiva diversa. Lentamente l’amore tra di loro iniziò a crescere, insieme all’emergere di conflitti tra tradizione e modernità che giocarono un ruolo importante nella vita della protagonista.

LEGGI ANCHE:

Delitto sulla Loira: Il mistero del corpo senza testa/ Su Rete 4 il film con Claire B

© RIPRODUZIONE RISERVATA