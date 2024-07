A perfect fit, diretto da Neelesha Bartel

Il palinsesto televisivo di Rete 4 prevede, per il primo pomeriggio di sabato 27 luglio, a partire dalle ore 17, la messa in onda del film di genere commedia sentimentale A perfect Fit. La pellicola è stata realizzata in Germania nel 2020 da diverse case cinematografiche tra cui ARD. La regia è stata curata da Neelesha Barthel, il soggetto e la sceneggiatura sono di Annette Lies e Michael Kenda, il montaggio è stato realizzato da Vincent Assman mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Birger Clausen.

Nel cast di A perfect Fit sono presenti tra agli altri Henriette Richter – Rohl, Thekla Carola Wied, Jochen Matschke, Christiane Barwald, Tillbert Strahl e Igor Jeftic.

La trama del film A perfect fit: l’amore non ha pregiudizi

La vicenda di A perfect fit è incentrata su quello che accade ad una giovane bella avvocatessa di nome Katharina che da pochi mesi si è trasferita nella città di Monaco di Baviera, dopo aver vissuto per tanti anni nel piccolo contesto di Kleinpenning. Si trova decisamente molto bene nella città tedesca perché ha avuto tutte quelle opportunità necessarie per poter realizzare le sue aspettative professionali. Tuttavia, essendosi dedicata esclusivamente alla carriera, ha tralasciato la sfera sentimentale e ancora non è riuscita a trovare l’amore.

A questo punto è decisa a trovare un uomo che sia in perfetta simbiosi con lei anche soprattutto dal punto di vista del carattere. Per fare questo si affida ad una applicazione di incontri, ma non riesce a trovare un profilo che sia soddisfacente per i suoi standard eccessivamente elevati. Un giorno riceve una chiamata che arriva dalla sua cittadina d’origine in cui viene informata che sua mamma è stata vittima di un incidente domestico e per questo è costretta a restare a letto.

Lei prende immediatamente la propria auto e si dirige verso la casa natale, per stare un po’ accanto alla mamma e aiutarla a riprendersi in tutta tranquillità. Durante il suo ritorno si rende conto che questa è anche l’occasione giusta per poter ristrutturare l’ambiente residenziale per renderlo più adatto e funzionale a una persona anziana. Per fare questo decide di affidarsi ad un giovane falegname del luogo di nome Mike. Tra i due inizialmente ci sarà una sorta di conflitto e la differenza di classe si farà sentire. Ma l’amore tiene conto di queste cose?