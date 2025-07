Per chi sogna un paradiso esotico ma vuole restare a portata di mano, le “Hawaii europee” rappresentano una scelta eccellente

Per chi sogna un paradiso esotico ma vuole restare a portata di mano, le “Hawaii europee” rappresentano una scelta eccellente

Chi sogna di immergersi in un’atmosfera tropicale, con paesaggi vulcanici mozzafiato, spiagge incantevoli e climi miti, non deve necessariamente prendere un volo transoceanico verso le Hawaii. In Europa, infatti, esistono vere e proprie “Hawaii europee”: isole atlantiche che, con i loro paesaggi unici, il clima gradevole e l’offerta naturalistica, riescono a regalare sensazioni simili a quelle del celebre arcipelago americano.

In questa spiaggia paradisiaca puoi nuotare con loro: ecco dove si trova

Mete ideali per chi cerca un angolo di paradiso senza allontanarsi troppo dall’Italia, con la comodità di un volo breve e spesso conveniente. Esploriamole insieme.

Le “Hawaii europee”

Madeira, appartenente al Portogallo, è spesso definita “la perla del Nord Atlantico”. Quest’isola si caratterizza per il suo paesaggio variegato, fatto di montagne verdeggianti, scogliere imponenti e boschi di Laurisilva, una foresta subtropicale dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Questo mix di natura rigogliosa e conformazione vulcanica la rende molto simile a Oahu, una delle isole principali delle Hawaii.

VACANZE IN MONTAGNA/ I percorsi imperdibili da Cortina fino ad Auronzo e Misurina

Il clima di Madeira è subtropicale, con temperature miti e costanti per tutto l’anno, oscillanti intorno ai 20-25 gradi. L’acqua dell’oceano è fresca ma gradevole, soprattutto nei mesi estivi, quando raggiunge anche i 24-25 gradi. Le spiagge di Madeira, anche se in parte costituite da sabbia importata, offrono baie nascoste e paesaggi spettacolari per gli amanti del mare, del surf e delle immersioni.

Madeira non è invasa dal turismo di massa, permettendo così di godere di un’atmosfera rilassata e autentica, che molti viaggiatori apprezzano come un’alternativa sostenibile e naturale alle più famose mete tropicali.

Ryanair cambia tutto. Subito in vigore le nuove norme sui bagagli, ecco cosa devi sapere

A poche centinaia di chilometri a nord di Madeira, le Azzorre rappresentano un altro gioiello atlantico con caratteristiche uniche. Questo arcipelago portoghese è noto per i suoi paesaggi vulcanici impressionanti, con crateri, laghi di origine vulcanica, sorgenti termali e foreste lussureggianti.

São Miguel, l’isola più grande, è famosa per i suoi laghi gemelli, le cascate e i sentieri immersi nella natura, perfetti per chi ama il trekking e le escursioni all’aria aperta. Il clima delle Azzorre è più fresco rispetto a Madeira, con estati miti e temperature marine che oscillano tra i 18 e i 24 gradi, comunque sufficienti per chi desidera fare il bagno o praticare sport acquatici.

Tra le attività più suggestive vi sono il whale watching, grazie alla presenza di balene e delfini, e i bagni nelle sorgenti termali naturali, che offrono un’esperienza rigenerante e poco comune nelle destinazioni europee. Le Azzorre si distinguono per la loro natura selvaggia e poco contaminata, rappresentando una meta perfetta per gli amanti della tranquillità e della scoperta.

Le Isole Canarie, appartenenti alla Spagna, sono probabilmente le più conosciute tra le “Hawaii europee”. Questo arcipelago vanta un clima subtropicale caldo e soleggiato praticamente tutto l’anno, con temperature invernali che raramente scendono sotto i 18-20 gradi. Tenerife, la più grande isola, è un vero e proprio microcosmo di paesaggi: dal maestoso vulcano Teide, che domina l’isola, alle foreste verdi, fino a spiagge sia di sabbia nera vulcanica sia bianca.

Tenerife offre anche ottime condizioni per il surf e numerose escursioni naturalistiche, mentre La Palma, più piccola e meno turistica, è ideale per chi cerca una natura più selvaggia e paesaggi che ricordano una giungla temperata.

Madeira e le Azzorre sono facilmente raggiungibili con voli diretti o con scali da città come Lisbona, Milano e Roma, mentre le Canarie godono di collegamenti diretti low cost da numerosi aeroporti italiani.