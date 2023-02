A Quiet Place II/ Film horror su Italia1, oggi Mercoledì 15 febbraio

A Quiet Place II, film di Italia 1 diretto da John Krasinski

Il film horror fantascientifico A Quiet Place II va in onda Mercoledì 15 febbraio in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:20. Si tratta del sequel di A Quite Place – Un posto tranquillo, uscito nel 2018 e racconta le vicende attorno alla famiglia Abbott. Alla regia del film, distribuito dalla Platinum Dunes, ritroviamo l’attore, regista e produttore John Krasinski, che come per il primo episodio appare con la moglie Emily Blunt, celebre nelle pellicole Il diavolo veste Prada, The Young Victoria e Into the woods, a cui si uniscono anche Millicent Simmonds e Noah Jupe.

Assieme al cast di A Quiet Place II anche l’attore irlandese Cillian Murphy, diventato famosissimo per aver interpretato Thomas Shelby nella serie di successo Peaky Blinders e l’attore beninese Djimon Gaston Hounsou che ha partecipato a decine di film di successo tra cui Il Gladiatore, Aquaman e Black Adam. Impossibile non citare anche il direttore delle musiche, Marco Beltrami, di origini italiane che ha composto musiche per tante pellicole cinematografiche come Scream, Resident Evil e Venom – La furia di Carnage.

A Quiet Place II ha ottenuto una candidatura ai BAFTA, una candidatura a Critics Choice Super e ha guadagnato in Italia nelle prime nove settimane di programmazione 903 mila euro.

A Quiet Place II, la trama del film

La storia di A Quiet Place II è ambientata un anno prima del precedente capitolo, la famiglia Abbott sta assistendo alla partita di baseball di uno dei suoi figli che viene interrotta da uno strano oggetto che piomba sulla Terra. La città è attaccata da creature aliene terribili, con una pelle corazzata e una forza sovrumana. Nonostante questi esseri non riescano a vedere, hanno un udito molto sviluppato che permette loro di stanare immediatamente le proprie vittime.

Nei mesi successivi gli alieni continuano a mietere vittime, tra cui Lee Abbott che si sacrifica per salvare la moglie Evelyn, la figlia sorda Regan, il figlio Marcus e il figlio appena nato. Regan scopre che la frequenza generata dal suo apparecchio cocleare riesce a bloccare gli alieni. La famiglia inizia a cercare altri sopravvissuti per tentare di diffondere il più possibile quel suono e nel frattempo conoscono Emmett che aiuta Regan nel suo intento di trovare una stazione radio da cui propagare l’alta frequenza del suo dispositivo. I due scoprono alcune colonie di sopravvissuti su un’isola poiché le creature aliene non sanno nuotare. Regan riesce poi finalmente a collegare il suo apparecchio al microfono della stazione radio.

