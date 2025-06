A.R.C.H.I.E – Un robot a quattro zampe, film si Italia 1 diretto da Robin Dunne

Domenica 8 giugno 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:15, la commedia per famiglie dal titolo A.R.C.H.I.E – Un robot a quattro zampe. Il film è una produzione canadese distribuita da ARC Entertainment nel 2016 e diretta dall’attore e regista Robin Dunne, che nel 2018 prenderà parte anche al sequel intitolato A.R.C.H.I.E. 2: Mission Impawsible.

I protagonisti sono interpretati dallo stesso Dunne, conosciuto dal pubblico per la sua interpretazione in Cruel Intentions 2, e da Katharine Isabelle, attrice canadese che ha esordito nel 1988 nel film Cugini con la splendida Isabella Rossellini.

La voce originale di A.R.C.H.I.E è invece quella di Michael J. Fox, indimenticabile Marty McFly in Ritorno al futuro.

Nel cast di A.R.C.H.I.E. – Un robot a quattro zampe anche: Sarah Desjardins, Fred Ewanuick, Farrah Aviva, Jonathan Whitesell, Cavan Cunningham, Laura Abramsen, Josh McDonald, Jennifer Thorp, Patsy Tuba, Mark D. Claxton e Laura Hamel.

La trama del film A.R.C.H.I.E – Un robot a quattro zampe: un cane robot progettato per lenire le sofferenze umane

A.R.C.H.I.E. – Un robot a quattro zampe racconta la storia di una giovane ragazza di nome Isabel che, rimasta orfana dei suoi amati genitori in seguito ad un terribile incidente, viene affidata a suo zio Paul, sindaco della piccola città in cui vive. In un primo momento la ragazzina è convinta di riuscire finalmente a voltare pagina cambiando ambiente, ma ben presto si rende conto di sentirsi davvero sola.

La situazione, però, prende una piega completamente nuova e sorprendente quando incrocia la sua strada un piccolo randagio molto particolare, ovvero Archie, uno straordinario esemplare di cane robot.

Archie, infatti, è un robot dalle doti uniche, nato proprio per aiutare persone come Isabel e, giorno dopo giorno, il legame tra i due diventa sempre più forte.

Purtroppo una nuova minaccia incombe su di loro, infatti arriva sul luogo un certo Hugh Jablonski che afferma di essere il padrone del cane-robot.

Isabel, però, è pronta a tutto pur di evitare che Archie finisca nelle mani di quest’ultimo, ma riuscire in questa impresa sarà più complicato di quanto i due amici avrebbero mai immaginato.