A.R.C.H.I.E. Un robot a quattro zampe/ Su Italia 1 il film con Michael J. Fox

Pubblicità

A.R.C.H.I.E. Un robot a quattro zampe va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, martedì 5 maggio, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di un film realizzato in Canada nel 2016 dalla casa cinematografica della ARC Entertainment la quale si è occupata anche della distribuzione. La regia è stata affidata a Robin Dunne il quale ha scritto anche il soggetto e la sceneggiatura. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Layton Burton, le musiche della colonna sonora portano la firma di Todd Bryanton mentre nel cast sono presenti tra gli altri Katharine Isabelle, lo stesso regista Robin Dunne, Jonathan Whitesell, Michael J. Fox, Farrah Aviva, Sarah Desjardins e Fred Ewanuick.

Pubblicità

A.R.C.H.I.E. Un robot a quattro zampe, la trama del film

Ecco la trama di A.R.C.H.I.E. Un robot a quattro zampe. Una ragazzina di soli 15 anni è purtroppo costretta a fare i conti con il dramma di perdere entrambi i genitori in un terribile incidente stradale. Un fatto che segnerà per sempre la sua esistenza non solo dal punto di vista emotivo, ma anche per quanto concerne gli scenari possibili della sua vita. Infatti, la ragazzina per evidenti esigenze si vede costretta a dover lasciare la propria casa per andare a vivere in un’altra cittadina insieme a suo zio che peraltro è anche il sindaco della stessa cittadina. Dopo un periodo molto difficile, lei crede che questo cambiamento di ambiente e soprattutto di amici possa darle giovamento e soprattutto permetterle di ripartire nella propria esistenza anche se la mancanza dei genitori è un fatto piuttosto pesante. Tuttavia, questa sua speranza viene disattesa in quanto si ritroverà ad essere più sola che mai il che andrà ad acuire in maniera rilevante la sua sofferenza.

Tutto però cambierà quando la ragazzina un giorno incontrerà per puro caso un cane randagio che in realtà si tratta di un robot che è frutto di un esperimento di iper intelligenza artificiale destinato evidentemente ad un animale di compagnia. Il cane è anche frutto di un progetto che prevede la possibilità di metterlo a disposizione delle persone che si sentono sole e che soprattutto stanno affrontando un periodo molto difficile propria vita come nel caso della ragazzina a ritrovare la voglia di vivere e soprattutto di avere un supporto importante in tutte le varie faccende della quotidianità.

Pubblicità

Tra la ragazzina e il cane robot si instaura così un bellissimo rapporto di amicizia ed un feeling che le permetterà effettivamente di superare questo momento di difficoltà e di tornare a sorridere alla vita. Proprio nel momento più bello, dunque, la ragazzina però dovrà fare i conti con un signore che arriva improvvisamente nella piccola cittadina e che soprattutto si presenta quale proprietario del cane robot. In realtà il principale intendimento dell’uomo è quello di riuscire a mettere le mani sul cane robot e quindi a sfruttarne tutte le potenzialità per trarne profitti di natura economica. La ragazzina dovrà quindi difendere il proprio cane da questa minaccia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA