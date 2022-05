A.R.C.H.I.E. un robot a quattro zampe/ Su Italia 1 il film di Robin Dunne

A.R.C.H.I.E. un robot a quattro zampe, film diretto da Robin Dunne

A.R.C.H.I.E. un robot a quattro zampe va in onda oggi, 15 maggio 2022, su Italia 1 dalle ore 14.30. La pellicola, di genere commedia-family, è stata prodotta in Canada e distribuita nel 2016 ed è stata diretta e sceneggiata da Robin Dunne.

La colonna sonora è di Todd Bryanton, gli attori protagonisti sono Katharine Isabelle, Jonathan Whitesell, Michael J. Fox e Sarah Desjardins. Si tratta di un film adatto soprattutto a un pubblico di bambini, con gli adulti che potrebbero annoiarsi per la banalità della sceneggiatura e l’ovvietà di alcune trovate.

A.R.C.H.I.E. un robot a quattro zampe, la trama del film: una giovane orfana

Leggiamo la trama di A.R.C.H.I.E. un robot a quattro zampe. La quindicenne Isabel Sullivan vive un grande trauma quando perde i genitori coinvolti in un brutto incidente stradale. La tragedia condizionerà la sua vita da ogni punto di vista. Rimasta sola la ragazzina deve lasciare la casa in cui era vissuta con i genitori per trasferirsi a casa di uno zio, sindaco di un piccolo paese. I primi tempi sono molto difficili, ambientarsi in un contesto che non le appartiene non è per niente semplice.

Con il tempo la ragazza comincia a pensare che il cambiamento di vita e le nuove amicizie possano farle bene ed offrirle la possibilità di ricominciare un’esistenza tranquilla e serena. Purtroppo non sarà così, la ragazza continuerà a sentirsi sola e a soffrire per la mancanza di entrambi i genitori. Un giorno per caso Isabel si imbatte in Archie, un cane randagio, almeno ne ha le sembianze; in realtà è un piccolo robot, risultato di un esperimento mirato a creare un animale che potesse essere una vera compagnia. Il cane robot ha anche lo scopo di essere al servizio delle persone sole o di coloro che stanno vivendo un momento difficile della loro vita.

E’ proprio quello che ci voleva per la ragazzina protagonista del film, un amico che le faccia tornare la voglia di vivere e un sostegno per affrontare le piccole avversità di ogni giorno. Tra i due nasce un rapporto bellissimo, fatto di amicizia e complicità. Improvvisamente però le cose si mettono male. Un uomo di nome Hugh Jablonski arriva in paese ed afferma di essere il padrone del cane robot, l’uomo in realtà vuole appropriarsi del cane per trarne benefici economici. A questo punto la ragazza dovrà proteggere il suo robot e salvarlo dalle grinfie dell’uomo disonesto.

