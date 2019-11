A raccontare comincia tu, Raffaella Carrà/ Luciana Littizzetto per l’ultima puntata

A RACCONTARE COMINCIA TU: L’INTERVISTA DI LUCIANA LITTIZZETTO

Esattamente com’è accaduto con Renato Zero, Loretta Goggi e Vittorio Sgarbi, anche nell’ultima puntata di A raccontare comincia tu, Raffaella Carrà incontrerà Luciana Littizzetto in un luogo a lei caro ovvero la città di Torino. Sarà così l’occasione per l’attrice e conduttrice di ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera, ma soprattutto della sua vita privata. Particolare sarà il momento in cui la Littizzetto parlerà della sua sfera privata, soffermandosi sul rapporto con i figli Vanessa e Giordan, adottati insieme all’ex compagno Davide Graziano. Il tema della maternità e dell’adozione sono molto cari alla Littizzetto che, però, ne ha sempre parlato senza rinunciare alla propria comicità. Spazio, poi, al suo rapporto, non solo lavorativo, ma anche d’amicizia con Fabio Fazio con cui collabora da anni.

A RACCONTARE COMINCIA TU: IL RIMPIANTO DI RAFFAELLA CARRA’

In due stagioni di A raccontare comincia tu, Raffaella Carrà ha incontrato tantissimi personaggi, molti dei quali sono anche suoi amici. L’unico rimpianto della conduttrice, tuttavia, è non essere riuscita a convincere Roberto Benigni. “Ha una teoria, anche se secondo me non ha voglia di parlare della sua vita. Mi ha telefonato, è stato molto gentile. La sua teoria è che non si può fare una cosa più bella di quella che facemmo all’epoca (quando in una gag memorabile, la atterrò a Fantastico nel 1991 ndr). Secondo me non è vero e lui semplicemente non ha voglia di parlare della sua vita”, ha raccontato alla vigilia della prima puntata. In vista di un’eventuale terza stagione di A raccontare comincia tu, invece, ai microfoni de Il Giornale, la Carrà ha confessato che vorrebbe intervistare Ultimo: “mi piacerebbe andare a passeggio per Tor Bella Monaca con Ultimo. Mi piace questa differenza di generazioni”. Sarà accontentata?

© RIPRODUZIONE RISERVATA