Ex corteggiatore di Uomini e Donne svela un'indiscrezione su Sara Gaudenzi: cosa gli disse l'attuale tronista.

Il trono di Sara Gaudenzi sta appassionando sempre di più il pubblico di Uomini e Donne, curioso di scoprire se sceglierà Jakub Bakkour o Marco Veneselli o se arriverà un altro corteggiatore pronto a conquistare il cuore della tronista. Sin dalle prime puntate, Sara sta vivendo il percorso con molta intensità lasciandosi andare a tutte le emozioni che prova. Tra baci, discussioni e lacrime, Sara sta regalando grandi emozioni ai fan del dating show di canale 5 che, su X, non negano di apprezzare il percorso che sta facendo. In tanti sperano che la scelta ricada su Marco con cui non è ancora arrivato il bacio e con il quale il rapporto continua ad andare avanti tra alti e bassi.

Alla scelta di Sara Gaudenzi manca ancora tanto e, nelle prossime puntate, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, gli scontri tra Sara e Maroc continueranno. In attesa che arrivi il momento della scelta, su Sara è stato svelato un retroscena.

Andrea Della Cioppa e la conoscenza con Sara Gaudenzi prima di Uomini e Donne

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni nell’ultima puntata di Casa Lollo 3, Andrea Della Cioppa, ex corteggiatrice di Uomini e Donne durante il trono di Veronica Raimondo, ha parlato di Sara Gaudenzi svelando di averla conosciuta prima che partecipasse al dating show di canale 5 prima come corteggiatrice di Flavio Ubirti e poi come tronista. Andrea Della Cioppa ha svelato che a Sara è sempre piaciuta la televisione.

Andrea, inoltre, che ha anche svelato di essere uscito con Sara Gaudenzi, ha anche raccontato che, all’epoca, la tronista gli parlò di alcune frequentazioni con personaggi del mondo dello spettacolo. All’epoca, Andrea era appena uscito da Uomini e Donne e quelle dichiarazioni di Sara non gli piacquero ammettendo di essersi sentito, in quel momento, “come un trofeo”.