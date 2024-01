A scuola per imparare la vita da adulti/ Dal bucato alle dichiarazioni dei redditi, le materie in Germania

La chiamano Fit for life ed è la materia che a scuola insegna la vita da adulti. Il suo inserimento, come riportato dal Corriere della Sera, è stato sperimentato alla Taunusschule di Bad Camberg, in Assia, in Germania. In particolare, ad essere coinvolte sono la nona e la decima classe, ovvero quelle corrispondenti al nostro liceo.

L’idea è quella di dare agli studenti l’opportunità di imparare come si affrontano le situazioni comuni della quotidianità degli adulti: come fare il bucato senza rovinare i vestiti, come pulire la casa, come fare la spesa al supermercato, come compilare i moduli per inviare un bonifico, come scegliere le assicurazioni in base alle proprie esigenze e come trovare le informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi. Non si tratta soltanto di insegnamenti teorici, bensì soprattutto pratici con tanto di uscite all’esterno. Inoltre, i giovani vengono spronati a compiere un’analisi critica della contemporaneità, con i suoi stili di vita e i suoi modelli, che influenzano ognuno di noi.

A scuola per imparare la vita da adulti: l’iniziativa in Germania conquista gli studenti

Le prime classi che hanno sperimentato il Fit for Life sono rimaste entusiaste di questa nuova materia. Amelie, una delle studentesse coinvolte, ad esempio, racconta di essere riuscita a comprendere il contratto di affitto del fratello e di avere partecipato alle discussioni dei suoi genitori sugli investimenti per la famiglia grazie agli insegnamenti sulla vita da adulti ricevuti a scuola.

Al momento però questo progetto è soltanto di supplemento alle materie convenzionali che si affrontano a scuola. L’adesione inoltre è del tutto facoltativa. Non è da escludere però che possa presto entrare a pieno diritto nel piano di studi. Tra i sostenitori di questo progetto, tra l’altro, c’è anche Alexander Lorz, Ministro dell’Istruzione dell’Assia, che l’ha definito “una utile preparazione per la vita nell’età adulta”. Chissà, inoltre, se anche altri Paesi decideranno di prenderlo d’esempio.

