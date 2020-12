A spasso con Mark e Russell/ Su Italia 1 il film con Glenn Beck (oggi, 20 dicembre)

Cast del film A spasso con Mark e Russell

A spasso con Mark e Russell va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, domenica 20 dicembre, a partire dalle ore 15:50. Si tratta di una pellicola adatta per tutta la famiglia realizzata in Canada nel 2015 da diverse case cinematografiche tra cui anche la Marvista Entertainment e e Disney XD. La regia del film è stata affidata a Jonathan Rosenbaum, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Matthew Flanaghan e David McHugh. Le musiche della colonna sonora sono frutto del lavoro di Scott Clausen e nel cast figurano tra gli altri Joey Bragg, Sean Giambrone, Chris Gauthier, Nicole Munoz, Tiera Skovbye, Enid-Raye Adams e Glenn Beck.

A spasso con Mark e Russell, la trama del film

In A spasso con Mark e Russell ci troviamo in una tranquilla cittadina americana dove un ragazzo di nome Mark sta per realizzare il suo sogno di uscire insieme alla più bella e popolare ragazza della scuola il cui nome è Ashley. Quando Mark riceve l’invito della ragazza per essere accompagnata ad una festa in piscina nello stesso quartiere quasi stenta a credere che tutto questo sia vero. Dopo aver metabolizzato la felicità, il povero ragazzo si rende conto che questo suo desiderio non potrà ancora essere realizzato in quanto non ha ancora la patente. Infatti, lui ha sostenuto per ben cinque volte l’esame di guida senza riuscire mai ad ottenere il placet da parte dell’istruttore combinando di volta in volta errori piuttosto ingenui. Insieme al suo inseparabile amico si rende conto che l’unica opportunità per riuscire ad uscire insieme a quella bellissima ragazza sia quello di sostenere nuovamente l’esame di guida ma questa volta fare in modo che possa essere Glenn il suo istruttore.

Si tratta di un uomo che diventato famoso tra quanti si accingono ad effettuare l’esame di guida in quanto si dimostra più benevolo rispetto ai propri colleghi consentendo di ottenere la patente. Per Mark questa rappresenta un’opportunità imperdibile. Tuttavia, quando il ragazzo si presenta davanti l’ingresso della motorizzazione civile viene informato di come l’esame potrebbe essere rimandato in virtù di un malessere da parte dello stesso istruttore il quale proprio in quelle ore era stato lasciato dall’adorata consorte. A questo punto Mark insieme al suo inseparabile amico si rende conto che l’unica opportunità per realizzare il suo sogno è quello di aiutare l’istruttore a riconquistare la propria amata e quindi tornare ad essere felice e soprattutto operativo nel proprio lavoro. I due ragazzi avranno a disposizione soltanto poche ore per aiutare l’istruttore a ritrovare la felicità sentimentale attraverso una serie di incredibili situazioni e divertenti avventure.

