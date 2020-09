A Star is Born/ Video, su Canale 5 il film con Bradley Cooper e Lady Gaga

A Star is Born va in onda su Canale 5 prevede per la prima serata di oggi, martedì 15 settembre, alle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana del 2018 prodotta da diverse case cinematografiche la cui distribuzione in Italia è stata curata dalla Warner Bros Pictures. La regia del film è frutto del lavoro di Bradley Cooper con soggetto tratto dal musical E’ nata una stella con sceneggiatura rivista ed adattata dallo stesso regista in collaborazione con Eric Roth e Will Fetters. Il montaggio stato realizzato da Jay Cassidy, ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Matthew Libatique mentre nel cast sono presenti lo stesso regista Bradley Cooper, Lady Gaga, Andrew Dice Clay, Dave Chappelle, Sam Elliott, Anthony Ramos e Rafi Gavron.

A Star is Born, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di A Star is Born. Negli Stati Uniti d’America, una star della musica rock di nome Jack, sta avendo un discreto successo esibendosi in diverse città del territorio americano. E’ un artista abbastanza tormentato in virtù di alcune problematiche che riguardano soprattutto la sua crescita familiare. Infatti sua mamma è morta durante il parto, mentre suo padre è sempre stato piuttosto incline alla consumazione di alcool, ed infatti è scomparso quando lui aveva soltanto 18 anni. Questo ambiente drammaticamente complesso, ha influenzato enormemente il suo stile di vita portandolo ad essere a sua volta un ubriaco che non perde occasione per bere, sia prima che dopo le sue esibizioni. Una sera al termine di un suo concerto, si dirige verso un locale per bere da solo e si ritrova davanti una ragazza di nome Ally.

A sua volta lei è una giovane cantante d’opera di un certo talento, ma che sta provando difficoltà per poter emergere in un mondo che comunque è molto competitivo. A lui si avvicina Alley al termine dell’esibizione per complimentarsi per la sua vocalità e finisce per esserne completamente catturato dalla bellezza e da un carattere piuttosto espansivo.

Mentre i due chiacchierano in maniera amabile, lei inizia a canticchiare una canzone che lei stessa ha scritto e che immediatamente conquista l’attenzione della rockstar. La sera seguente, Jack decide di invitare la ragazza a partecipare alla sua performance durante la quale per l’appunto i due cantano la canzone ideata da lei. Sul palco ci sarà immediatamente grande sintonia tra i due, tant’è che trascorreranno una intensa notte di passione, seppur resa più turbolenta in ragione dello stato di ubriachezza del solito Jack.

Da questo momento in poi, i due inizieranno a condividere un tour che li vedrà esibirsi in diversi stati americani, il che farà crescere enormemente la fama della giovane cantante la quale verrà presa in considerazione da un talent scout che gli permette di incidere il brano. Questo sarà il trampolino di lancio della sua carriera discografica, come del resto conferma il fatto che riuscirà a vincere il Grammy Awards, come la più promettente giovane cantante di quell’anno. I due diventeranno marito e moglie, ma l’essere continuamente ubriaco e gli atteggiamenti per nulla idonei di lui, saranno motivo di numerose discussioni e frizioni.

Video, il trailer del film “A Star is Born”





