A Sud Ovest di Sonora, film su Rete 4 con Marlon Brando

Martedì 11 marzo, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film western dal titolo A Sud Ovest di Sonora.

Questo progetto cinematografico statunitense è stato realizzato nel 1966 dalla Universal Pictures ed è diretto da Sidney J. Furie, film maker che in seguito girerà numerosi film di successo, come La signora del blues e Superman IV.

Le musiche hanno invece la firma di Frank Skinner, compositore statunitense che collaborò con la Universal Pictures in oltre 200 pellicole.

Il protagonista è interpretato da una delle stelle più luminose della storia cinematografica internazionale, ovvero Marlon Brando, indimenticabile in film come Il Padrino, Ultimo tango a Parigi e Apocalypse Now.

Al suo fianco la splendida Anjanette Comer, diventata famosa l’anno precedente per la sua interpretazione ne Il caro estinto. Nel cast del film A Sud Ovest di Sonora anche John Saxon, Emilio Fernandez, Alex Montoya e Míriam Colón.

La trama del film A Sud Ovest di Sonora: un cavallo rubato e un nuovo amore

A Sud Ovest di Sonora segue le avventure di Matt Fletcher (Marlon Brando), un ex soldato della guerra di Secessione che, al termine del conflitto, ritorna nella sua terra natale con l’obiettivo di voltare pagina e poter finalmente godere di un po’ di pace occupandosi dei suoi cavalli.

Il suo paese di origine si trova proprio al confine tra Texas e Messico e, al suo arrivo a cavallo di uno splendido destriero Appaloosa, attira subito l’attenzione di un bandito messicano di nome Chuy Medina (John Saxon), deciso a rubare l’esemplare.

Superata la sorpresa iniziale, il protagonista inizia subito a cercare il malfattore per recuperare il suo cavallo a cui è molto legato.

Questa impresa lo porterà ad affrontare numerose difficoltà, fino ad arrivare nei pressi di un villaggio sotto il controllo di Medina. Scoperto dai suoi nemici, Fletcher è costretto ad una terribile sfida a braccio di ferro su un tavolo su cui vengono posti degli scorpioni pronti a pungere mortalmente colui che verrà sconfitto.

Quando il giovane si rende conto che non riuscirà a vincere, prova a colpire con la mano lo scorpione per ucciderlo, ma purtroppo non riesce ad evitare il suo veleno.

Per fortuna Matt, in suo soccorso arriva proprio la compagna del malfattore, una bellissima donna di nome Trini (Anjanette Comer), che riesce a salvargli la vita.

Fletcher si innamora perdutamente di lei e di fronte alla scelta di fuggire via con Trini o salvare il suo destriero, ha un’intuizione che gli permetterà di fermare finalmente Medina, proseguendo la sua vita con la sua amata e il suo amico animale.