A sud ovest di Sonora/ Su Rete 4 il film con Marlon Brando (oggi, 8 aprile)

Il film A sud ovest di Sonora andrà in onda giovedì 8 aprile nel primo pomeriggio di Rete 4 alle ore 16.40. La pellicola del 1966, è stata girata con il titolo originale The Appaloosa, il regista era l’americano Sidney J. Furie. Protagonisti del film di genere western sono volti famosissimi della televisione americana e non solo tra questi troviamo Marlon Brando nei panni di Matt Fletcher, la bella Anjanette Comer che interpreta Trini, John Saxon nei panni di Chuy Medina, e Emilio Fernandez in Lazaro.

A sud ovest di Sonora, la trama del film

Protagonista della storia di A sud ovest di Sonora è Matt Fletcher, un soldato ritornato dalla guerra di secessione che vuole allevare cavalli nel suo paese natale a confine tra Messico e Texas. L’uomo, inizia infatti con uno dei più bei cavali di razza del tempo, un puledro di razza Appaloosa. Il cavallo però viene rubato da un bandito, Chui Medina, mentre l’uomo si sta recando a casa. Matt sarà costretto ad affrontare un viaggio più duro del previsto per riprendersi il suo cavallo. Il bandito Medina semina dietro di sè varie sfide, tra le quali quella di giocare un braccio di ferro diverso dal normale. L’uomo infatti dovrà vincere se non vuole morire. Due scorpioni posizionati sul tavolo pungeranno a morte la mano del perdente. Sfortunatamente però Fletcher si accorge di non poter vincere contro l’avversario così escogita un piano, battere violentemente la mano sul tavolo sperando di uccidere lo scorpione prima che questo possa uccidere lui.

Lo scorpione trova infatti la morte ma Fletcher viene comunque punto al braccio e non ha via di scampo. I banditi avversari lo lasciano agonizzante a terra. Innamoratisi di lui, Trini, l’amante del bandito, decide di salvare l’uomo, così lo cura insieme ad un contadino del luogo. L’uomo a causa degli eventi futuri dovrà decidere se salvare la donna di cui si è innamorato oppure il suo prezioso cavallo. Per questo motivo, Matt lascerà andare il suo Appaloosa, e si prepara per scappare con trini. Uno sfortunato evento costringerà Matt ad uccidere il bandito, il riflesso del sole sul fucile del bandito gli permettono di individuarlo in mezzo alla boscaglia e ucciderlo. Matt sarà così libero di scappare con la sua donna e l’Appaloosa, alla ricerca della felicità in Messico.

