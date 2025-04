A Thousand and One è un film drammatico del 2023 scritto e diretto da A.V. Rockwell, al suo debutto alla regia. Questo film racconta la storia di Inez de la Paz, interpretata con passione da Teyana Taylor: Inez è una donna che vive a New York ai margini della società, per riuscire a sopravvivere si rende responsabile di piccoli reati.

Uscita dal carcere si prende a cuore il destino di un bambino, Terry, di cui verrà ripercorsa tutta la storia, tanto che sarà interpretato da diversi “attori”: Aaron Kingsley Adetola: Terry a 6 anni; Aven Courtney: Terry a 13 anni; Josiah Cross: Terry a 17 anni.

Il film A Thousand and One racconta il rapporto tra Inez e Terry, in cui entra Lucky (Will Catlett), compagno della donna: è una storia che vive le contraddizioni della povertà ai margini della Grande Mela, una storia in cui si vede un bambino che diventa grande e sogna una vita nuova per uno sguardo che vive anche dentro le miserie di una condizione di emarginazione dove si lotta per un minimo di dignità.

Terry diventa grande in questo ambiente difficile e se gli è possibile è perché il filo rosso di uno sguardo materno. Di lui si scoprirà la vera identità solo alla fine del film, ma questo non è rilevante, perché ciò che è significativo del film A Thousand and One è che una persona, come Inez, può essere devastata dalla società in cui vive da emarginata, può anche essere una piccola delinquente, può non avere prospettive di reale integrazione, ma uno sguardo d’amore non solo le è possibile, ma la salva dalla sua fragilità e dai suoi limiti.

Questa donna commette dei reati per amore, adotta un bambino per iniziativa personale sottraendolo ai servizi sociali, e a questo bambino dà una prospettiva di vita e una famiglia: la vita di Terry viene presa da un amore e sottratta a un destino da assistenza sociale, trova uno sguardo che rimarrà anche quando scoprirà la verità, che quella donna che ha sempre creduto sua madre in realtà non lo è.

Il film A Thousand and One è la testimonianza di quanta forza abbia l’amore e che è di più di un legame naturale, in Inez de La Paz si vede che l’amore rompe ogni logica e può sorgere nei luoghi più poveri della nostra società. Così l’amore in questo film viene mostrato come una mano che dipinge nel buio tratti di colore, non è un sentimento ossessivo e avvolgente, ma uno sguardo che genera l’io. Terry cresce grazie a questo sguardo e ciò genera un legame che permane anche se non ha riconoscimento legale.

A Thousand and One è un film che comunica una cosa molto semplice, che in ogni situazione può nascere l’amore e che l’io vive e cresce se amato: qui sta il segreto della vicenda umana di Terry e della sua avventura, che non gli è stato rubato nulla, perché chi l’ha strappato da una condizione di privazione è stato l’amore di una donna che ha scelto di essere madre.

A.V. Rockwell presenta con il film A Thousand and One una situazione paradossale che però dice una cosa quotidiana e di una semplicità estrema, che ciò che vince nella vita, ciò che dà prospettiva a un essere umano è avere vicino uno sguardo d’amore.

Commovente è come si delinei questo sguardo d’amore che all’inizio è volere bene all’altro, è volerlo quasi per riempire il proprio desiderio d’amare, ma poi diventa volere che l’altro sia quello che sceglie di essere. Così emerge che una vera madre è quella che fa un passo indietro così che il figlio sia ciò che vuole essere: è così che la madre che ha amato scopre che il figlio torna amandola, anche quando scopre di non essere il suo vero figlio.

È questo un messaggio di amore commovente, A.V. Rockwell vuol far vedere che l’amore comunque rimane, segna la vita, anche se ha avuto una storia contraddittoria e complicata com’è quella di una donna, Inez de la Paz, che ha rapito un bambino, ma lo ha ritrovato come figlio, non naturale però ugualmente figlio, cioè amato veramente.

