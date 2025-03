Dopo il successo di Peaky Blinders, Steven Knight torna a raccontare un’epoca di violenza e lotta per la sopravvivenza con A Thousand Blows, una serie che immerge lo spettatore nella Londra dell’East End del 1880, tra boxe clandestina e criminalità organizzata. Con un cast di talento e una messa in scena coinvolgente, la serie si distingue per il suo ritmo serrato (sorretto da una colonna sonora fantastica) e per la capacità di coniugare azione e dramma.

Al centro della storia troviamo Hezekiah Moscow, interpretato da Malachi Kirby (Small Axe), un immigrato giamaicano che, insieme all’amico Alec Munroe (Francis Lovehall), si ritrova coinvolto nel brutale mondo della boxe clandestina. Il viaggio di Hezekiah è quello di un uomo costretto a combattere non solo per il proprio futuro, ma anche per la propria identità in un contesto ostile e dominato da leggi non scritte.

Tra le figure più importanti della serie spicca quella di Henry “Sugar” Goodson, interpretato da Stephen Graham (Boardwalk Empire, The Irishman), un pugile esperto e senza scrupoli che incarna la spietatezza di un’epoca in cui la sopravvivenza dipende dalla forza e dall’astuzia. Accanto a lui, Erin Doherty (la straordinaria principessa Anna nella terza e quarta stagione di The Crown) nel ruolo di Mary Carr, leader delle Forty Elephants, una gang femminile che opera nell’ombra del mondo criminale londinese. Il suo personaggio introduce una prospettiva inedita, mostrando come anche le donne giocassero un ruolo chiave nelle dinamiche del potere illegale.

La Londra vittoriana di A Thousand Blows è resa con un’attenzione maniacale ai dettagli: vicoli bui, locali fumosi e ring improvvisati restituiscono l’atmosfera di un’epoca in cui la violenza era spettacolo e sopravvivenza. La regia e la fotografia enfatizzano il contrasto tra le miserie dell’East End e il lusso della società benestante, creando un mondo che sembra quasi uscito da un romanzo di Dickens o da Gangs of New York.

La serie riesce a trovare un equilibrio tra azione brutale e approfondimento psicologico, esplorando non solo il lato fisico della boxe, ma anche il suo valore simbolico come mezzo di riscatto e affermazione. La scrittura, seppur influenzata dallo stile di Peaky Blinders, evita di cadere nella mera ripetizione.

In definitiva, A Thousand Blows è una serie che cattura con la sua intensità, il suo cast eccezionale e il suo sguardo crudo su un’epoca di cambiamenti e lotta senza esclusione di “colpi”. Un dramma storico potente, capace di evocare il fascino e la brutalità della Londra vittoriana con la stessa forza visiva e narrativa che ha reso celebri le opere di Steven Knight.

