Un’ora di volo dall’Italia e incontri il Paradiso. Molti turisti stanno visitando questa meta da sogno che ti lascia senza parole.

Cerchi una destinazione per le vacanze estive? C’è un posto che può diventare ben presto una scoperta inaspettata. Si trova a un’ora di volo dall’Italia e si tratta di un piccolo paese dei Balcani, al cui interno ci sono dei paesaggi mozzafiato, città storiche e spiagge da sogno. La natura è incontaminata ma anche autentica, e rende la meta una delle più sottovalutate del Mediterraneo. Un luogo ideale per chi è alla ricerca di esperienze uniche che non fanno rinunciare alla bellezza e alla varietà.

Tre mete estive low cost che devi prendere in considerazione

Parchi nazionali, fortezze medievali, baie e monasteri scolpiti nella roccia: questo e molto altro si trova in questo posto bellissimo. Il Montenegro – questo il nome della fortunatissima meta – comprende la Podgorica, i borghi silenziosi, la città di Budva e suggestioni incredibili. La sua posizione tra Croazia e Albania permette tra l’altro di non avere molta pressione turistica, ma allo stesso tempo di essere una valida alternativa per chi ama l’esplorazione.

Se parti senza fare queste cose la tua casa è a rischio furto

Cosa vedere nel Montenegro

La prima meta da visitare nel Montenegro è il Parco di Njegošev, ma anche la Cattedrale della Resurrezione e il Centro di Arte Contemporanea immerso nel verde. Verso la costa, ci si trova invece accanto a Kotor, patrimonio UNESCO, che incanta i turisti con le sue mura medievali, la Cattedrale di San Trifone e il panorama del Forte di San Giovanni. La Baia di Kotor ricorda invece molto i fiordi norvegesi, ed è ideale per una mini crociera fino a Perast. Chi ama le escursioni troveranno nel Monte Lovcen un posto incredibile, con il Mausoleo di Njegoš. Il Parco Nazionale di Durmitor è invece il regno della natura selvaggia con laghi glaciali, gole profonde e sentieri incredibili per trekking e rafting.

Ryanair, multa da 500 euro: chi rischia, attenzione ai prossimi viaggi

Bellissimo è inoltre il Lago di Scutari, adatto per il birdwatching, e il Monastero di Ostrog, arroccato nella roccia. Sul lato marino ci sono invece le spiagge di Budva, l’isoletta di Sveti Stefan, Ulcinj e Buljarica per chi è alla ricerca di tranquillità. Nel Montenegro ci sono anche esperienze autentiche e personalizzabili come una passeggiata tra le vie antiche di Kotor, la salita panoramica al mausoleo sul Monte Lovcen, una giornata in barca sul Lago di Scutari o un’escursione nel cuore verde del Durmitor. Un posto incredibile da visitare e anche indimenticabile per chi ha la fortuna di essere tra i visitatori.