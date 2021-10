A viso aperto, Rete 4/ Dean Martin anima questo bel film western

A viso aperto, film su Rete 4 diretto da George Seaton

A viso aperto verrà trasmesso su Rete 4 oggi, 26 ottobre, a partire dalle ore 16,40, per gratificare tutti gli amanti dei vecchi film western. Questo classico film western è uscito negli Stati Uniti d’America l’8 giugno del 1973. Diretto da George Seaton, già Premio Oscar nel 1948 e nel 1955 come migliore sceneggiatura non originale e nel 1962 come Premio Umanitario Jean Hershoit, ha un cast di nomi importanti: Dean Martin, cantante, attore e musicista statunitense con una lunghissima e famosissima carriera; Rock Hudson, attore cinematografico e teatrale nonché importante personaggio televisivo e Susan CXlark, attrice canadese con alle spalle decine e decine di film.

A viso aperto, la trama

Leggiamo la trama di A viso aperto. Bill Massey, interpretato da Dean Martin, è un furbo rapinatore che, insieme a tre complici, deruba i viaggiatori di un treno nella contea di un suo vecchio amico e sceriffo, Chuck Jarvis. Bill, durante la spartizione del bottino, litiga con un complice e lo uccide, scappando con la refurtiva. Si dirige verso nord, facendo credere ai suoi inseguitori di essere nascosto in Mexico, mentre a sua insaputa, lo Sceriffo, Rock Hudson, gli sta alle calcagne.

Massey si nasconderà proprio a casa dello sceriffo, aiutato dalla moglie Kate, e quando Jarvis lo troverà inizierà un duello fermato sapientemente dalla donna. Kate ricorderà a entrambi il forte legame che li univa e suggerirà di trovare una versione alternativa che convincerà la giuria. Il procuratore però non crederà alla storia e incarcererà Bill, che, una volta solo, scapperà di prigione. Solo dopo tempo lo sceriffo riuscirà a trovarlo, e mentre tenterà di convincerlo a tornare sui suoi passo vengono raggiunti da colpi di fucile sparati dagli ex complici di Massey, e solo uno ne uscirà vivo.

