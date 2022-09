A viso aperto/ Su Rete 4 il film western con Dean Martin e Rock Hudson

A viso aperto, il film nel pomeriggio di Rete 4

Oggi, pomeriggio, martedì 27 settembre, Rete 4 manda in onda alle 16.45 il western de 1973 “A viso aperto” (titolo originale: “Showdown”), distribuito da CIC – CIC Video (Classic Western) e prodotto da George Seaton per Universal Pictures. La regia è di George Seaton, vincitore di 2 premi Oscar come migliore sceneggiatura non originale per “La ragazza di campagna” e “Il miracolo della 34esima Strada“. Per il regista George Seaton “A viso aperto“, che gli ha fatto guadagnare anche 1 Golden Globe, è stato l’ultimo film che ha diretto.

In 58 anni di carriera ha diretto 22 pellicole, i suoi ultimi lavori sono stati: Airport, Una meravigliosa realtà e Le altre 36 ore. Nel cast troviamo due attori d’eccezione: Dean Martin e Rock Hudson. Rock Hudson nel corso della sua carriera ha vinto 1 Golden Globe e ottenuto una nomination all’Oscar come migliore attore protagonista per Il Gigante. Tra le pellicole da lui interpretate ricordiamo: I guerrieri del vento e Assassinio allo specchio. Nel film hanno recitato anche Susan Clark, John McLiam, Ben Zeller e Donald Moffat.

A viso aperto, la trama del film

Ecco la trama del film “A viso aperto“. Billy Massey aveva acquistato una fattoria insieme all’amico Chuck Jarvis. Quest’ultimo si sposa con Kate e Billy decide di separarsi dalla coppia e intraprendere un altro percorso di vita, difatti si unisce ad Art che ha un conto in sospeso con le ferrovie. Billy si unisce ad Art, a suo figlio Perry e a Martinez e decidono di rapinare un treno. Non soddisfatto della parte di bottino che Art vuole dargli, Billy si prende tutto e per difendersi uccide Martinez. Chuck non riesce a credere a quanto è accaduto, per evitare che il suo amico venga scovato e ucciso, in veste di sceriffo di Cumbres si mette all’inseguimento dell’amico e lo ritrova dentro casa sua.

Chuck cerca di aiutarlo ed escogita una storia che possa alleviare la pena a Billy che dovrà affrontare il processo tra due settimane. Nel frattempo lo sceriffo si concede una vacanza con la moglie. Quando il procuratore apprende dell’assenza di Chuck, dà ordine di impiccare Billy. Massey quando lo viene a sapere per sfuggire al patibolo riesce ad evadere. Jarvis si mette di nuovo sulle tracce dell’amico, ma non è solo, perché anche Art, Perry e due mercenari lo stanno cercando per riprendersi il bottino della rapina. Chuck riesce a raggiungerlo per primo, ma i briganti chiedono allo sceriffo di consegnarlo a loro. Jarvis si schiera dalla parte del suo amico e durante la sparatoria oltre a morire i banditi perde la vita anche Billy.











