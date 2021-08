A volte i segreti uccidono, Rai 2/ Un thriller da rimanere incollati alla sedia

A volte i segreti uccidono andrà in onda oggi, venerdì 27 agosto, nella prima serata di Rai 2 a partire dalle ore 21.20. La pellicola è stata girata negli Stati Uniti con il titolo originale di Daughter’s Deception nel 2019. Si tratta di un film di genere thriller girato sotto la regia di Devon Downs. Il cast è composta da alcuni dei più famosi attori del genere tra cui ci sono Kenny Gage, Jade Harlow, Rusty Joiner, Kennedy Tucker. Il film è un thriller costruito in maniera intelligente e con degli spunti da opera di caratura importante nonostante il budget sia quello di un film per la televisione.

A volte i segreti uccidono, la trama del film

Il film A volte i segreti uccidono racconta la storia di Laura, una giovane donne che vive la sua vita serena e realizzata insieme alla sua famiglia. Laura alcuni anni prima però, era stato costretta a dare in adozione la sua bambina, rimasta incinta ancora adolescente, non aveva avuto altra scelta da parte dei genitori se non quella d liberarsi della bambina. Adesso, pensa di aver ritrovato la sua tranquillità con la famiglia adolescente e il marito che la ama molto.

Un giorno bussa alla sua porta una giovane ragazza di nome Bree, che afferma di essere la figlia che Laura, anni prima era stata costretta ad allontanare. La coppia l’accetta subito all’interno della propria famiglia e pensa possa essere l’occasione giusta per riprendere a vivere. Le cose però non vanno come tutti sperano, infatti, la giovane si dimostra un tipo molto particolare, si scopre essere una socio-patica con altri piani in testa. Riuscirà Laura a sorprenderla e mettere fine al piano diabolico di Bree, o la sua famiglia sarà completamente rovinata a causa dell’accaduto.

